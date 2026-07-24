Video | Así operaba Melissa Fierro, la sicaria de 18 años más temida de Girardot

Alias Melissa Fierro vestía ropa ancha para evitar que se reconociera su figura, pues esta era una forma de ocultar su identidad. También aparecía de manera sorpresiva durante los tiroteos contra sus víctimas. Ella era quien portaba el arma y realizaba las labores de sicariato, pues se le atribuía tener una buena puntería tras haber sido instruida por el grupo delincuencial ‘Solo Valle’.

El 24 de diciembre de 2025 ocurrió un tiroteo en el barrio Vivisol, ubicado en Girardot, Cundinamarca. En ese lugar, dos personas resultaron heridas luego de ser atacadas.

En contexto: Cayó alias Melissa Fierro, la sicaria de 18 años que impartía terror en Girardot

A partir de ese momento, las autoridades comenzaron a seguir la pista de esta mujer de 18 años, quien, según las investigaciones, ya habría participado en otros cuatro hechos delictivos en los barrios Valle del Sol, Corazón de Cundinamarca y Ciudad Montes.

“Melissa” ingresó muy joven al grupo ‘Solo Valle’, pero con el paso del tiempo fue escalando dentro de la organización, ejecutando presuntamente ataques armados y realizando ajustes de cuentas, hasta convertirse en una de las principales dinamizadoras de hechos violentos en esta zona de Cundinamarca.

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Desde entonces, comenzaron a circular en redes sociales algunos videos que mostrarían la forma “profesional” en la que esta joven presuntamente ejecutaba sus crímenes. Fue por esta razón que las autoridades iniciaron la persecución en su contra hasta lograr su captura.