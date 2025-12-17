Condenaron al menor de edad que asesinó a Jean Claude Bossard cuando intentó robarlo en Bogotá

Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) impuso una sanción privativa de la libertad a un joven de 16 años que aceptó su participación en un violento intento de hurto que derivó en la muerte de un hombre, en hechos ocurridos el pasado 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

La decisión se conoció luego de que el despacho judicial evaluara el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación y tuviera en cuenta la aceptación voluntaria de cargos realizada por el menor durante la audiencia de imputación.

De acuerdo con el fallo, el adolescente deberá permanecer siete años y seis meses en un centro de atención especializada. La sanción fue impuesta por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y tentativa de hurto calificado, todos en circunstancias agravadas.

Las investigaciones permitieron establecer que el menor se desplazaba en una motocicleta junto a otra persona, vehículo que tenía placas falsas.