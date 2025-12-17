x

Condenaron al menor de edad que asesinó a Jean Claude Bossard cuando intentó robarlo en Bogotá

Un menor de 16 años aceptó los cargos por el homicidio del joven barranquillero Jean Claude Bossard.

  • El joven barranquillero fue víctima de un atraco el pasado 2 de diciembre en plena vía del norte de Bogotá. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    El joven barranquillero fue víctima de un atraco el pasado 2 de diciembre en plena vía del norte de Bogotá. FOTOS: Tomadas de redes sociales
Colprensa
17 de diciembre de 2025
bookmark

Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) impuso una sanción privativa de la libertad a un joven de 16 años que aceptó su participación en un violento intento de hurto que derivó en la muerte de un hombre, en hechos ocurridos el pasado 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

La decisión se conoció luego de que el despacho judicial evaluara el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación y tuviera en cuenta la aceptación voluntaria de cargos realizada por el menor durante la audiencia de imputación.

De acuerdo con el fallo, el adolescente deberá permanecer siete años y seis meses en un centro de atención especializada. La sanción fue impuesta por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y tentativa de hurto calificado, todos en circunstancias agravadas.

Las investigaciones permitieron establecer que el menor se desplazaba en una motocicleta junto a otra persona, vehículo que tenía placas falsas.

En ese contexto, ambos interceptaron a la víctima cuando transitaba por una vía pública del barrio Chicó Navarra, con la intención de robarle sus pertenencias. El joven que falleció fue identificado como Jean-Claude Bossard, de 29 años y oriundo de Barranquilla.

Durante el asalto, el hombre intentó resistirse y se produjo un forcejeo con los agresores. En medio de la confrontación, fue atacado en varias oportunidades con un arma de fuego, lo que le ocasionó la muerte en el lugar.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional acudieron a la escena y se registró un enfrentamiento con los señalados responsables. Como resultado de esa acción policial, uno de los presuntos delincuentes murió y el adolescente fue capturado en situación de flagrancia.

Las autoridades judiciales informaron que el proceso por el delito de falsedad marcaria, cargo que no fue aceptado por el menor durante la imputación, continuará su curso de manera independiente. Asimismo, se aclaró que la sanción impuesta corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que contra ella proceden los recursos de ley.

El caso fue tramitado conforme a los lineamientos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual contempla sanciones diferenciadas para menores de edad, priorizando la legalidad del proceso, la protección de derechos y la responsabilidad frente a conductas delictivas de alta gravedad.

El menor de edad responsable del homicidio tenía una sanción de libertad vigilada, luego de haber sido capturado meses atrás por el delito de hurto calificado.

El menor aceptó los cargos en ese momento y para octubre recibió la libertad vigilada, medida bajo la cual se encontraba cuando le quitó la vida a Bossard.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué cargo no aceptó el menor?
Aunque aceptó la mayoría de los cargos, el menor no aceptó el cargo de falsedad marcaria relacionado con las placas falsas de la motocicleta utilizada en el crimen. Este cargo será investigado de manera independiente.
¿Qué implica esta sanción para el menor?
La sanción impuesta se enmarca dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que establece medidas diferenciadas para menores de edad, priorizando su rehabilitación y reintegración, aunque se castigan conductas de alta gravedad como el homicidio.
