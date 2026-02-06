x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

EPM invierte $1,1 billones para inmensa modernización de subestaciones en Antioquia

La empresa busca modernizar las subestaciones de energía en el departamento, para responder con mayor rapidez a las fallas y así preparar el sistema eléctrico para nuevas demandas como las energías renovables. Conozca aquí más beneficios de esta estrategia.

  • Las subestaciones de energía cumplen un papel fundamental en el sistema eléctrico: reciben la energía en altos voltajes, la transforman a niveles adecuados y la distribuyen a distintas zonas del territorio. FOTO: Cortesía EPM
    Las subestaciones de energía cumplen un papel fundamental en el sistema eléctrico: reciben la energía en altos voltajes, la transforman a niveles adecuados y la distribuyen a distintas zonas del territorio. FOTO: Cortesía EPM
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 2 horas
bookmark

Empresas Públicas de Medellín (EPM) adelanta una de las mayores modernizaciones de subestaciones de energía en el país, con una inversión superior a los $1,1 billones, entre 2020 y 2030, destinada a fortalecer la calidad del servicio eléctrico en Antioquia.

El ambicioso plan, que se ejecuta en las nueve subregiones del departamento, busca preparar la red eléctrica para responder a los retos actuales y futuros como la situación actual en el Urabá con las lluvias donde varios municipios se vieron impactados, además de otros aspectos como la integración de energías renovables, el crecimiento de la movilidad eléctrica y el aumento sostenido en la demanda de energía.

Le puede interesar: ¡Qué bien! 30 colegios rurales de Antioquia ya tienen acceso a agua potable

“Este plan estratégico permitirá responder a las necesidades actuales y futuras del territorio y de la comunidad, apoyar el desarrollo económico y social de Antioquia y asegurar la operación eficiente del sistema eléctrico”, señaló Esteban Duque Franco, gerente de Transmisión y Distribución de Energía de EPM.

Una red con menos interrupciones

El programa de modernización contempla la actualización, reposición y adecuación de equipos e infraestructura clave para la prestación del servicio de energía a la mayoría de los usuarios del departamento.

Entre los principales beneficios para los clientes residenciales, comerciales e industriales se destacan la reducción en la frecuencia y duración de las interrupciones, una respuesta más rápida ante las fallas, minimizando los tiempos de restablecimiento, también una mayor seguridad en las instalaciones y menores costos operativos, lo que contribuye a mantener tarifas más eficientes a largo plazo.

Además, las nuevas subestaciones incorporan tecnología inteligente capaz de detectar y aislar fallas en segundos, minimizando los tiempos de restablecimiento del servicio y las afectaciones a la vida cotidiana y a las actividades productivas.

Entérese: Logro histórico: EPM aseguró la provisión de agua por 60 años para el Valle de Aburrá

¿Cómo funcionan las subestaciones de energía?

Las subestaciones de energía cumplen un papel fundamental en el sistema eléctrico: reciben la energía en altos voltajes, la transforman a niveles adecuados y la distribuyen a distintas zonas del territorio. Su correcto funcionamiento es indispensable para garantizar la continuidad del servicio en hogares, comercios, transporte e industria.

Sin una subestación funcionando bien, la energía simplemente no podría circular con todas las garantías.

La modernización responde, entre otros factores, al fin de la vida útil de equipos, deficiencias operativas y fallas recurrentes que pueden poner en riesgo la calidad del servicio y la seguridad de las personas.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cómo beneficia esta modernización al ciudadano común?
Los usuarios notarán una reducción en la frecuencia y duración de las interrupciones del servicio, respuestas más rápidas ante fallas por lluvias y una mayor estabilidad en el voltaje de sus hogares.
¿Qué municipios de Antioquia se verán beneficiados?
El plan tiene cobertura departamental, con especial énfasis en zonas críticas como el Urabá antioqueño y regiones con alta demanda de crecimiento industrial y residencial.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida