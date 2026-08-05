Policía neutralizó buseta cargada con media tonelada de explosivos que iba hacia Cali previo a la posesión de Abelardo de la Espriella

La Policía Nacional frustró en la madrugada de este miércoles una posible acción terrorista tras encontrar una buseta cargada con explosivos en el municipio de Villa Rica, norte del Cauca, a pocos kilómetros de Cali, ciudad que se prepara para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto.
El hecho fue confirmado por la Policía de Carreteras del Cauca, que informó que el automotor fue ubicado cuando, según las primeras investigaciones, tendría como destino final la capital del Valle del Cauca. La buseta se encontraba aproximadamente a 20 minutos de ingresar a Cali.