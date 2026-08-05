Policía neutralizó buseta cargada con media tonelada de explosivos que iba hacia Cali previo a la posesión de Abelardo de la Espriella

La Policía Nacional frustró en la madrugada de este miércoles una posible acción terrorista tras encontrar una buseta cargada con explosivos en el municipio de Villa Rica, norte del Cauca, a pocos kilómetros de Cali, ciudad que se prepara para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto. El hecho fue confirmado por la Policía de Carreteras del Cauca, que informó que el automotor fue ubicado cuando, según las primeras investigaciones, tendría como destino final la capital del Valle del Cauca. La buseta se encontraba aproximadamente a 20 minutos de ingresar a Cali.

Así se ve la distancia que hay entre el muncipio de Villa Rica y Cali. FOTO: Google Maps.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, el vehículo transportaba cerca de media tonelada de material explosivo, lo que llevó a activar de inmediato los protocolos de seguridad. Técnicos antiexplosivos de la institución realizaron la neutralización controlada de los elementos encontrados para evitar cualquier riesgo para la población. La intervención ocurrió en medio del amplio dispositivo de seguridad desplegado en Cali por la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, evento que contará con la presencia de delegaciones internacionales, representantes diplomáticos y miles de asistentes. La capital del Valle del Cauca tiene previsto un operativo con más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública, quienes estarán encargados de garantizar la seguridad durante la jornada del próximo viernes.

El esquema incluye unidades especializadas en explosivos, inteligencia, vigilancia aérea, tránsito, turismo, operaciones especiales y equipos de reacción inmediata. Además, las autoridades establecieron controles en diferentes corredores estratégicos de Cali y municipios cercanos. Durante un consejo extraordinario de seguridad, en el que participaron representantes del Ministerio de Defensa, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y la cúpula militar y policial, se definieron las medidas para prevenir cualquier eventualidad durante la posesión. Lea más: De la Espriella reiteró idea de bloques de seguridad urbana en reunión con alcaldes: “Recuperaremos el orden” Entre las acciones anunciadas está la restricción del vuelo de drones particulares durante la jornada, mientras que las autoridades realizarán vigilancia aérea con aeronaves y equipos institucionales para monitorear diferentes zonas. También se establecieron corredores seguros desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón hacia Cali y otros puntos estratégicos del área metropolitana, incluyendo municipios como Palmira, Jamundí, Florida y Candelaria. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que se mantendrá una presencia permanente de la Fuerza Pública para acompañar el desarrollo del evento y garantizar la movilidad de visitantes y delegaciones. Adicionalmente, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir o frustrar acciones terroristas relacionadas con la posesión presidencial. Por ahora, la Policía continúa con las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del traslado de los explosivos y cuál era el objetivo específico del material incautado en el norte del Cauca.

En contexto, la advertencia de Petro sobre la seguridad en Cali

El hallazgo de la buseta con explosivos ocurre días después de que el presidente Gustavo Petro alertara sobre una posible amenaza terrorista en Cali antes de la posesión presidencial. En pronunciamiento, el mandatario aseguró que las autoridades tenían información sobre la presencia de “decenas de toneladas de explosivos” en la ciudad, aunque no entregó detalles sobre el origen de esa información.

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