Consejo de Estado negó demanda que buscaba tumbar la posesión de De la Espriella en Cali: esta es la razón

Sin méritos ni pruebas de una afectación inmediata al orden constitucional, la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó firme este martes 4 de agosto el acto con el que Abelardo de la Espriella asumirá la jefatura del Estado colombiano este viernes 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de Cali, Valle del Cauca. Le puede interesar: De la Espriella designó al general (r) Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional La decisión judicial conocida en la tarde de este martes desestimó la solicitud de medida cautelar urgente formulada por el abogado Luis Guillermo Pérez y un colectivo ciudadano. Los demandantes buscaban frenar provisionalmente la investidura del mandatario electo e incluyeron en el recurso a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Sin embargo, los magistrados Luis Alberto Álvarez y Ómar Joaquín Barreto concluyeron que el expediente carecía de elementos de juicio suficientes para estructurar una suspensión preventiva de las exequias institucionales.

Abelardo de la Espriella se posesionará el próximo viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali. FOTO: Getty

El argumento de la lealtad dual y la intervención política

La controversia central giró en torno a la supuesta incompatibilidad del gobernante por poseer ciudadanía estadounidense —adquirida en 2023— e italiana. Según la acción legal instaurada, el juramento formal prestado ante los Estados Unidos generaba un conflicto de intereses incompatible con la soberanía nacional. En el recurso radicado, los accionantes sostuvieron expresamente que: “El juramento de fidelidad a otro Estado constituye una fractura insalvable con los deberes constitucionales del cargo”, en referencia al caso del presidente electo y su doble nacionalidad. A esta ofensiva jurídica se sumó la postura del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien intervino en el debate negándose a reconocer la legitimidad del mandatario electo. Pese a la intensidad del choque político, el alto tribunal determinó que no existían evidencias sumarias que demostraran una transgresión directa a la carta política.

Un escenario inédito ante otro frente jurídico abierto

El aval judicial despeja el camino para una ceremonia histórica fuera de Bogotá en la era moderna, la cual cuenta con el visto bueno del Congreso de la República. El evento convocaría a nueve jefes de Estado y a personalidades internacionales como Gianni Infantino, presidente de la Fifa. De la Espriella justificó el traslado del acto oficial a la capital del Valle como el inicio de un mandato descentralizado que operará alternadamente desde Barranquilla, respondiendo al recrudecimiento de la violencia en el suroccidente del país. Pese al fallo del Consejo de Estado, la logística del evento afronta un segundo litigio en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El ciudadano David Cano radicó este mismo 4 de agosto una acción popular contra los costos y traslados parlamentarios de la posesión en Cali.

“La inminencia de la fecha de posesión presidencial, prevista para el 7 de agosto de 2026, hace que la amenaza a los derechos colectivos sea actual, grave y de difícil reversión, pues los gastos, traslados, adecuaciones, contratación y despliegues de seguridad pueden ejecutarse antes de que exista control judicial efectivo”, concluyeron. Esta última acción permanece a la espera de resolución judicial. También le puede interesar: Invima prohíbe la venta de un chocolate promocionado para el estrés y la ansiedad: alerta por riesgos para la salud Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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