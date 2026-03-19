PRIMICIA | Asesinos de policías en peaje de Cundinamarca resultaron ser disidentes de Farc a órdenes de “Calarcá”

Las personas implicadas en el asesinato de dos policías en un peaje de Cundinamarca, resultaron ser presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, los cuales delinquen a órdenes de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) en el departamento de Antioquia. El crimen en cuestión, tal cual ha informado EL COLOMBIANO, sucedió al anochecer del pasado domingo en el peaje San Lorenzo, del municipio de Guataquí. Allí perdieron la vida la subintendente Diana Carolina García Rubio, de 36 años, y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, de 42, adscritos a la Policía de Tránsito y Transporte, luego de hacerle un pare de rutina a un campero Mitsubishi verde que pasaba por el lugar. Le puede interesar: Las “preferencias” de MinDefensa con empresa turca MKE para contrato de Escudo Antidrones Los ocupantes del vehículo les arrebataron la pistola a los uniformados y abrieron fuego contra ellos, luego escaparon a toda velocidad. En el operativo de reacción participaron 400 policías, militares y un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial, los cuales sirvieron para ubicar el campero abandonado, capturar a cuatro adultos sospechosos y a un menor de 13 años que estaba con ellos. Fuentes judiciales le contaron a este diario que los presuntos responsables del doble crimen fueron identificados como Esteban Daniel Acosta Valdés (“Corozo”), Albeiro Chacón Hoyos, Andrés Echavarría Olarte. A ellos les decomisaron la pistola hurtada al patrullero.

Los dos policías asesinados en el peaje estaban adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Cundinamarca. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.

Los tres ya fueron presentados ante un juzgado de control de garantías de Cundinamarca, donde la Fiscalía les imputó cargos por homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas; se declararon inocentes y fueron enviados a la cárcel como medida de aseguramiento. Un cuarto implicado es Nelson de Jesús Mesa Zapata (alias “Dilan”), quien no fue detenido con ese trío, sino que cayó horas más tarde en otro paraje del municipio de Girardot. El juzgado no avaló su detención en flagrancia por el doble homicidio, pero quedó capturado porque le notificaron que tenía una orden de captura pendiente por su militancia en las disidencias de las Farc (concierto para delinquir). Se presume que en los próximos días le imputarán los homicidios en cuestión. El menor de edad quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según la Policía. De acuerdo con las fuentes cercanas al caso, en el vehículo iba un sexto pasajero, quien logró escapar del operativo envolvente: Luis Eduardo López Chavarría, alias “Poeta”, uno de los mandos medios del frente 36 de las Farc.

Este personaje es un viejo conocido de las autoridades, dado que ya había sido capturado en 2018 por su militancia en el frente 18; tras salir de la cárcel por pena cumplida, cambió de bando y se unió al 36. Tal cual pudo constatar EL COLOMBIANO, todos los implicados serían integrantes de una comisión ilegal adscrita a dicho frente en el Nordeste y el Bajo Cauca de Antioquia. En contexto: Por encontrar oro habrían matado a los dos policías en el peaje de Cundinamarca

El frente 36 está integrado al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), la cual está en diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro desde finales de 2023. Sin embargo, la organización terrorista no se ha pronunciado sobre el doble crimen perpetrado en Cundinamarca. Una de las preguntas que ha quedado en el aire es qué hacían estos criminales circulando por ese departamento, si su área delictiva está en Antioquia.

Luis Eduardo López Chavarría (“Poeta”), mando medio del frente 36, logró escapar después del doble homicidio en el peaje de Cundinamarca. FOTOS: CORTESÍA.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, emitió una versión preliminar, según la cual estos sospechosos hacían un viaje entre Antioquia y Tolima. “Los uniformados realizaban un operativo de registro y control cuando ordenaron detener una camioneta para una verificación de rutina. Durante el procedimiento, al adelantar la inspección del vehículo, los policías habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal”, relató el mandatario, planteando una hipótesis sobre el ataque. Dicho oro no fue recuperado en el operativo de reacción, es posible que “Poeta” haya escapado con él. También se presume que portaba una gruesa suma de dinero. Otro teoría de las autoridades es que el sexteto tenía la misión de llegar a Caquetá para crear una célula terrorista nueva, a órdenes de “Calarcá”.

La racha de asesinatos de uniformados atribuida a “Calarcá”

Esta no es la primera vez que las huestes de “Calarcá” asesinan a miembros de la Fuerza Pública en medio de las conversaciones de paz con la Casa de Nariño. El 27 de abril de 2025, en el sector rural Guanapalo, en Guaviare, emboscaron un pelotón del Ejército, mataron a siete militares y seis más quedaron heridos. Lea más: “Calarcá”, el criminal que mata y trafica y nunca le pasa nada El 12 de mayo de ese mismo año incineraron un bus en la vía que comunica a los municipios de San Vicente del Caguán con Puerto Rico, en Caquetá, quitándole la vida al sargento viceprimero Carlos Cisneros Maigual, quien era uno de los pasajeros. Y el pasado 21 de agosto en un paraje rural del municipio de Amalfi, Antioquia, instalaron una trampa minada contra una escuadra de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, la cual destruyó un helicóptero Black Hawk en pleno aterrizaje y mató a 13 uniformados.

A pesar de toda esta matanza, el Gobierno persiste en las conversaciones de paz, protegiendo a “Calarcá” y a sus cabecillas con la suspensión de órdenes de captura. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha exigido en múltiples oportunidades la captura de “Calarcá”, sin que haya tenido eco en Bogotá hasta el momento.

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