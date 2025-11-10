x

Tensión en Arauca: así fue el ataque con fusil contra el gobernador Renson Martínez

El ataque fue repelido por los escoltas del gobernador, quien resultó ileso cuando se trasladaba de Saravena hacia el municipio de Tame.

  • Tensión en Arauca: así fue el ataque con fusil contra el gobernador Renson Martínez
Colprensa
10 de noviembre de 2025
bookmark

El gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, relató los momentos de terror que vivió cuando su caravana fue emboscada con ráfagas de fusil en la vía que conecta los municipios de Tame y Fortul, en el oriente del país.

El ataque ocurrió cerca de las 10:55 de la mañana de este lunes, cuando el mandatario regresaba de una actividad oficial acompañado de su equipo de trabajo y su esquema de seguridad. “Un tiro más y matan al conductor”, dijo el gobernador al describir la violencia del atentado que, según confirmó, estuvo a punto de cobrar vidas.

En contexto: Atentaron contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, cuando viajaba entre Saravena y Tame

De acuerdo con el relato del propio Martínez, la caravana avanzaba a buena velocidad cuando se escucharon las primeras detonaciones. Los disparos impactaron directamente contra la camioneta blindada en la que viajaba el gobernador, una Toyota nivel V, diseñada para resistir proyectiles de alto calibre.

Nosotros dejamos el carro abandonado porque seguimos en rines, y como unos 10 kilómetros más adelante todos nos subimos a las otras camionetas”, explicó en un video grabado minutos después del atentado y compartido por la Gobernación.

El vehículo recibió entre 10 y 13 impactos de bala, varios concentrados en el costado izquierdo —donde iba sentado el mandatario—. La rápida reacción de los escoltas permitió contener la ofensiva y asegurar la zona hasta la llegada del apoyo militar y policial.

Escoltas evitaron una tragedia

El comunicado oficial de la Gobernación destacó que los miembros del esquema de seguridad respondieron al ataque y lograron repeler a los agresores, evitando que el hecho terminara en tragedia. Ninguno de los ocupantes de la caravana resultó herido, aunque la camioneta quedó con las llantas pinchadas, vidrios fracturados y daños en la estructura exterior.

El gobernador, visiblemente impactado, agradeció la efectividad del blindaje y la reacción de su equipo: “Gracias a Dios salimos bien librados, la camioneta respondió muy bien”, dijo Martínez desde la estación de Policía de Tame, donde se refugió tras el ataque.

Las autoridades trabajan para determinar qué grupo armado ilegal estaría detrás del atentado. Aunque una de las hipótesis apunta al Ejército de Liberación Nacional (ELN), no se descarta la participación de disidencias de las Farc que tienen presencia en esa zona del departamento.

El ataque ocurrió apenas dos días después de que el Eln se atribuyera el secuestro de cinco soldados del Ejército Nacional en el mismo municipio de Tame, lo que refuerza las sospechas sobre la posible autoría de esa guerrilla.

Llamado a reforzar la seguridad

La Gobernación de Arauca emitió un pronunciamiento en el que rechazó enfáticamente el atentado y pidió al Gobierno Nacional fortalecer las medidas de seguridad en el departamento, una de las regiones más golpeadas por la violencia en el oriente del país.

“El señor gobernador agradece las manifestaciones de solidaridad recibidas y ratifica su compromiso con la paz y el bienestar del pueblo araucano”, concluyó el comunicado.

Siga leyendo: Ellos son los cinco soldados del Ejército secuestrados por el ELN en Arauca

Tras conocer este hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó que “este hecho es un ataque a la institucionalidad, a la democracia y a todos los ciudadanos que esperan gobernabilidad y seguridad. Desde el Gobierno Nacional, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, hemos intensificado las acciones de protección no solo para precandidatos, sino también para mandatarios territoriales, líderes y servidores públicos”.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde y cuándo ocurrió el atentado al gobernador de Arauca?
En la mañana del lunes en la vía entre Fortul y Tame, departamento de Arauca, mientras el gobernador se desplazaba en su vehículo oficial.
¿Qué daños y heridos dejó el ataque?
El vehículo blindado recibió más de diez impactos de fusil; el gobernador y su equipo salieron ilesos.
¿Qué grupos podrían estar detrás del atentado en Arauca?
Autoridades señalan la presencia del ELN y disidencias de las FARC en la zona, que disputan rutas fronterizas con Venezuela.
