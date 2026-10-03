“Dependiendo del monto, arreglar eso”: los audios que comprometen al destituido director nacional de Bomberos

El presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente al capitán Germán Andrés Miranda Montenegro, quien apenas llevaba 26 días como director nacional de Bomberos.

Al parecer, el mandatario ordenó esta medida al ministro del Interior, Rodrigo Lara, tras conocerse un caso que involucraría a Miranda Montenegro y al capitán Luis Bernardo Morales Llanos, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado.

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El caso estaría relacionado con una presunta red de intermediación y cobro de dinero para incidir en un proceso que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación y que podría afectar a Morales.

En unos audios se escucha una conversación entre ambos funcionarios, en la que hablan sobre un proceso legal y mencionan la revisión de unas carpetas y expedientes, mientras insisten en mantener la reserva absoluta del caso. También se habla de sumas de dinero y cobros para llevar a cabo el proceso.

En los fragmentos de los audios se escucha que Miranda Montenegro llama “tonta” a una mujer y advierte que, si ella se involucra más para “joder y hurgar”, podría “enredar” todo.

“Primero tenemos que ver el monto, capi... y dependiendo del monto, arreglar eso, pero ese no es de los caros porque... nos toca como 200 palos y ¿sabe qué se lo dijo a ese man? Nos cobró por bajarme un cargo”, en su voz.