¿Qué se sabe del avión desaparecido en el Atlántico con seis personas a bordo?

La aeronave que desapareció durante la madrugada de este sábado en aguas cercanas a Nantucket, Massachusetts, llevaba seis personas a bordo. El Gulfstream G100, operado por la empresa canadiense Latitude Air Ambulance, realizaba un traslado médico desde Bermudas hacia Boston cuando se perdió el contacto con los controladores aéreos. De acuerdo con información entregada por la compañía a medios canadienses, cuatro de los ocupantes eran parte de la tripulación: dos pilotos y dos profesionales encargados de la atención médica durante el vuelo. Los cuatro son ciudadanos canadienses. En contexto: Desaparece avión con seis personas en el Atlántico: activan operativo de búsqueda en EE. UU. Los otros dos ocupantes eran pasajeros. Se trataba de un paciente que estaba siendo trasladado desde Bermudas y un familiar que lo acompañaba. Ambos son nacionales de Bermudas, según la información proporcionada por Latitude Air Ambulance.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado los nombres de ninguna de las seis personas. Tampoco se han entregado públicamente detalles sobre la condición médica del paciente.

El vuelo era una evacuación médica hacia Boston

El avión había salido de Bermudas con destino al Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Su operación estaba a cargo de Latitude Air Ambulance, compañía con sede en Hamilton, Ontario, dedicada al transporte médico y la repatriación de pacientes. La empresa informó que perdió comunicación con la aeronave cuando se aproximaba a Boston. El vuelo no llegó al aeropuerto de destino y, tras la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la Guardia Costera inició la búsqueda en el área marítima frente a Nantucket.

La búsqueda permanece activa con equipos aéreos y marítimos. Entre los recursos desplegados se encuentran aeronaves, un helicóptero, una embarcación de rescate y el cortador USCGC William Sparling, mientras las autoridades intentan establecer la ubicación del Gulfstream G100. La compañía señaló que mantiene contacto con las autoridades canadienses y que espera que las seis personas puedan ser encontradas. Por ahora, no se ha confirmado qué ocurrió con la aeronave después de que se perdió la comunicación. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con información de Colprensa - Vanguardia* Bloque de preguntas y respuestas