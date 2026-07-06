Autodefensas de la Sierra asfixian a tres departamentos con rentas criminales de $7.000 millones mensuales, ¿qué hace el Gobierno?

Video | No sirvió la presión de Trump: Bélgica goleó 4-1 a EE. UU. y lo eliminó del Mundial con Balogun en el campo

Tras la polémica por “perdonarle” la roja a la figura de EE. UU., los europeos vencieron a los norteamericanos, que jugaron con el expulsado Florian Balogun, que no apareció en todo el partido. Así fueron los goles.