Pilas si tiene vuelos con Avianca: la aerolínea emitió alerta por protestas de los trabajadores de Migración

La operación aérea local e internacional en Colombia enfrentaría un riesgo inminente de bloqueo en la normalidad de sus operaciones diarias, afectando a una gran cantidad de viajeros en el país durante los próximos días. Avianca alertó a sus usuarios que las protestas programadas por los trabajadores de Migración Colombia podrían "impactar gravemente la operación del Aeropuerto El Dorado y de los demás aeropuertos con operación internacional de Colombia".

El origen y alcance de las manifestaciones

La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) sostiene que esta movilización responde a que el Gobierno Nacional incumplió los compromisos adquiridos en diciembre de 2024. El punto central de la discordia es la ausencia de ajustes estructurales en la entidad. “A la fecha, el estudio de reingeniería y nivelación salarial no existe, y no hay un avance real, ni siquiera en fase inicial. El acuerdo contemplaba su implementación a partir de enero de 2026”, aseguró el sindicato mencionado. Ante la falta de resultados, Osemco se declaró oficialmente en conflicto laboral y anunció “la retoma indefinida de las acciones de hecho que habían sido suspendidas en virtud de un acuerdo que hoy ha sido claramente incumplido”.

Las protestas podrían ser en todos los aeropuertos del país. FOTO: Juan Antonio Sánchez

La protesta no se limitará a la capital del país. Las manifestaciones se registrarán en todos los aeropuertos internacionales, puestos de control y sedes de Migración Colombia en el territorio nacional. Ante este panorama, Osemco sugirió a los viajeros llegar con suficiente antelación a las terminales ante la posibilidad de demoras críticas en el control migratorio. El antecedente de diciembre de 2024 genera alarma en el sector: una situación similar provocó más de 65 retrasos y cancelaciones de vuelos, afectando a más de 2.239 pasajeros, principalmente en El Dorado.

El impacto de las protestas en la conectividad y el turismo