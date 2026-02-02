Pilas si tiene vuelos con Avianca: la aerolínea emitió alerta por protestas de los trabajadores de Migración

La operación aérea local e internacional en Colombia enfrentaría un riesgo inminente de bloqueo en la normalidad de sus operaciones diarias, afectando a una gran cantidad de viajeros en el país durante los próximos días.
Le puede interesar: ¿Hasta cuándo irán las intensas lluvias de los últimos días en Colombia? Este es el pronóstico del clima
Avianca alertó a sus usuarios que las protestas programadas por los trabajadores de Migración Colombia podrían “impactar gravemente la operación del Aeropuerto El Dorado y de los demás aeropuertos con operación internacional de Colombia”.