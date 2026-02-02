¿Hasta cuándo irán las intensas lluvias de los últimos días en Colombia? Este es el pronóstico del clima

El panorama meteorológico en Colombia presenta un escenario de alta inestabilidad, según los expertos, luego de que en varios lugares del país como Medellín, Bogotá, Tolima, los santanderes, entre otros, se vieran episodios de fuertes lluvias que generaron graves emergencias.
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las últimas horas y días han estado marcados por una abundante nubosidad y precipitaciones que oscilan entre moderadas y fuertes, acompañadas en diversos puntos por tormentas eléctricas.