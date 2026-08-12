“No hemos excluido a ningún país”: canciller confirma llegada de ayuda internacional tras el terremoto

El canciller de Colombia, Omar Bula, confirmó que el país ya ha empezado a recibir la ayuda humanitaria ofrecida por distintas naciones tras el terremoto de este lunes. “Hemos ya canalizado algunas donaciones importantes y, mientras que hablamos, hay aviones llegando al país con ayuda humanitaria”, afirmó en una rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos, en Bogotá. Bula precisó que el primer cargamento en llegar fue el enviado por el gobierno de El Salvador, que arribó la noche de este martes con toneladas de insumos.

“Puedo mencionar algunas cientos de toneladas de ayuda humanitaria ofrecidas por el gobierno de Salvador que llegaron ayer por la noche”, señaló. A esa entrega se suma ahora el envío mexicano, que según el canciller estaba llegando a los aeropuertos del país en el momento mismo de sus declaraciones: “Tenemos otro vuelo proveniente de México que está llegando en este momento a nuestros aeropuertos, dirigido sobre todo a las zonas más afectadas”. Además, explicó que la distribución de esta ayuda depende de las condiciones operativas de cada aeropuerto, pues no todas las terminales aéreas del país están en capacidad de recibir los vuelos con la misma facilidad. “Obviamente hay más afectaciones, sobre todo en el caso de Pereira, pero el aeropuerto de Cali tiene algunas limitaciones también”, indicó, y agregó que junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se sigue evaluando el nivel de daño en cada terminal para definir cómo continuar con la operación logística. Sobre el monto exacto de la ayuda mexicana, el canciller entregó una cifra que actualiza los reportes iniciales: 58,5 toneladas enviadas por el gobierno de México.

“No hemos excluido a absolutamente ningún país”

Bula también aprovechó para dejar claro que Colombia no ha cerrado la puerta a ningún país que quiera colaborar en la emergencia. La aclaración se da en medio de cuestionamientos al Gobierno nacional por presuntos obstáculos a la llegada de ayuda internacional, críticas que han circulado en redes sociales. “No hemos excluido a absolutamente ningún país. En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política, y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”, aseguró. El funcionario reveló, además, que Colombia ha estado trabajando de la mano con la Unión Europea, con la cual se activó un protocolo específico para este tipo de emergencias. “Hemos trabajado también con la Unión Europea muy de cerca, activando el protocolo de la Dirección General de ECHO de la Unión Europea para ayuda humanitaria y protección civil”, explicó Bula, quien destacó que los países europeos han acompañado de cerca el proceso y continuarán haciéndolo en los próximos días. Finalmente, el canciller mencionó que existe un frente adicional de cooperación que no depende directamente de gobiernos extranjeros. Según explicó, un equipo vinculado a la primera dama del país trabaja junto con una unidad de la Cancillería para gestionar y canalizar otro tipo de apoyos que no corresponden a ayudas bilaterales tradicionales entre naciones, ampliando así las vías por las que la ayuda internacional puede llegar a las zonas más golpeadas por el sismo.

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Con la llegada del primer vuelo salvadoreño a Cali y el envío mexicano ya en ruta hacia Pereira, arranca de manera formal la fase de asistencia internacional para la emergencia que atraviesa el país. Autoridades locales han señalado que, en las próximas horas, se espera la llegada de más ayudas provenientes de distintas naciones, en momentos en que las labores de atención a los damnificados se concentran en garantizar alimentación, atención médica y elementos básicos de aseo para las comunidades más afectadas por el sismo. Lea también: “Encontramos a mi abuela muerta, pero acá seguimos en la lucha”: los relatos de sobrevivientes en Pereira tras el terremoto Bloque de preguntas y respuestas: