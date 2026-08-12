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Ojo con el agua: La Estrella intensifica controles a lavaderos de carros

La Alcaldía y la Policía intensificaron los controles a estos establecimientos. Uno de los negocios fue sancionado con una suspensión temporal de 10 días y una multa.

  • Durante las inspecciones, la Policía encontró un establecimiento dedicado al lavado de vehículos que no cumplía con algunos de los requisitos establecidos para su funcionamiento. Imágenes tomadas de la cuenta de Instagram de la Alcaldía de La Estrella.
    Durante las inspecciones, la Policía encontró un establecimiento dedicado al lavado de vehículos que no cumplía con algunos de los requisitos establecidos para su funcionamiento. Imágenes tomadas de la cuenta de Instagram de la Alcaldía de La Estrella.
  • Ojo con el agua: La Estrella intensifica controles a lavaderos de carros
El Colombiano
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hace 4 horas
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Ante las condiciones climáticas actuales y la posibilidad de una reducción en la disponibilidad de agua, la Alcaldía de La Estrella comenzó a reforzar los controles sobre los establecimientos dedicados al lavado de vehículos. La administración municipal busca que estos negocios hagan un uso adecuado del recurso y cumplan con los requisitos exigidos para operar.

Las jornadas de inspección, vigilancia y control se realizan con participación de la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y la inspección de Medio Ambiente, con especial atención en los lavaderos de carros.

Lea más: Mal parqueado y robándose agua de un hidrante para lavar el bus: Así fue la sanción a un conductor en Medellín

El secretario de Gobierno de La Estrella, Santiago Álvarez, explicó que el municipio se encuentra adelantando estas acciones como medida preventiva ante la llegada de una temporada marcada por mayores temperaturas y menor disponibilidad de agua.

Según el funcionario, el propósito de los operativos es verificar la documentación de los establecimientos y, a su vez, promover prácticas que permitan evitar el desperdicio del recurso hídrico.

“Buscamos promover un uso responsable del agua”, señaló Álvarez al referirse a los controles que se realizan en los establecimientos comerciales.

Ojo con el agua: La Estrella intensifica controles a lavaderos de carros

Un lavadero fue sancionado

Durante las inspecciones, la Policía encontró un establecimiento dedicado al lavado de vehículos que no cumplía con algunos de los requisitos establecidos para su funcionamiento.

El capitán Cristian Galán, encargado de la Policía en el municipio, explicó que durante la verificación de la documentación exigida por la Ley 1801 se detectaron incumplimientos que llevaron a la imposición de una medida correctiva.

El negocio recibió una suspensión temporal de 10 días, además de una multa general tipo 4, de acuerdo con lo informado por la Policía.

La institución recordó a los comerciantes que este tipo de establecimientos deben mantener al día los requisitos necesarios para desarrollar sus actividades y cumplir con las disposiciones vigentes.

La prevención ante el fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño suele estar relacionado con períodos de menores precipitaciones y temperaturas más elevadas, condiciones que pueden aumentar la presión sobre las fuentes y sistemas de abastecimiento de agua.

Entérese: ¡Temperaturas extremas! Olas de calor provocan la muerte de animales en zoológicos de Japón y obligan a detener reactores nucleares en Europa

Por eso, la Alcaldía de La Estrella busca que los establecimientos que utilizan el recurso como parte de sus actividades comerciales adopten medidas para evitar consumos innecesarios.

En el caso de los lavaderos, el llamado apunta a que el agua sea utilizada de manera eficiente y que los negocios, además de cumplir con las normas para su funcionamiento, revisen sus prácticas para reducir posibles desperdicios.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Alcaldía de La Estrella está haciendo controles a los lavaderos de carros?
Las autoridades realizan jornadas de inspección, vigilancia y control para promover el uso responsable del agua, especialmente ante las condiciones climáticas que podrían favorecer una disminución en la disponibilidad del recurso.
¿Qué revisan las autoridades en los lavaderos de carros en La Estrella?
Además del manejo adecuado del agua, verifican que los establecimientos cumplan con la documentación y los requisitos exigidos por la normativa vigente para desarrollar su actividad comercial.
¿Qué pasó con el lavadero de carros que fue sancionado en La Estrella?
Durante una jornada de control, las autoridades encontraron que un establecimiento dedicado al lavado de vehículos no contaba con algunos de los requisitos establecidos por la norma.
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