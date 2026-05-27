Alerta por informe que habría detectado supuestos restos de cocaína en el agua de Bogotá: esto respondió la Empresa de Acueducto

El reciente hallazgo de trazas o restos de cocaína en el agua del grifo de Bogotá y otras capitales colombianas encendió las alarmas de las autoridades locales sobre la calidad de los recursos hídricos urbanos que consumen y utilizan los ciudadanos diariamente.
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La revelación proviene del informe ‘Contaminación Invisible’, elaborado por el Center for a Secure Free Society de Estados Unidos con el apoyo científico de la Universidad de La Sabana, un documento que ha desatado una intensa controversia institucional en el país.