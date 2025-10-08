x

Benedetti responde a críticas por su “lujoso” reloj: “Es chimbo, me lo puse para que digan que soy un bandido”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, grabó un video en el que aseguró que el lujoso reloj que ha desatado comentarios en redes sociales no es original, sino una imitación. Dijo que lo usa “para provocar” a quienes lo tildan de corrupto.

El Colombiano
hace 11 horas
El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por un reloj que muchos usuarios identificaron como un Patek Philippe, una de las marcas más exclusivas del mundo. Ante la ola de comentarios sobre su supuesto “lujo millonario”, el funcionario decidió grabar un video para aclarar el origen del accesorio.

Conozca: Video | Benedetti y Montealegre sellan su reconciliación con un apretón de manos y un libro sobre estoicismo

Ya que tienen tanto interés, aquí les cuento cuánto cuesta mi famoso reloj”, dijo al inicio de la grabación, que publicó en sus redes. En tono irónico, Benedetti aseguró que el reloj “no es un verdadero Patek Philippe”, sino una imitación. “Me lo regaló alguien que lo trajo de Turquía, creo. Es chimbo, no es de verdad”, explicó.

El ministro afirmó que se lo puso deliberadamente para provocar a sus críticos. “Me lo puse solo para afectar a aquellos a quienes no les caigo bien. Para que digan que soy un bandido, que soy un corrupto, para señalar otra vez que siempre viven diciendo mentiras mías”, expresó, antes de rematar entre risas: “Este es el enemigo que quería. Ja, ja, ja”.

Lea también: Primicia | Benedetti baraja una consulta popular para la reforma a la salud: “El Congreso está mamando gallo”

El reloj en cuestión sería un Patek Philippe Aquanaut Luce Annual Calendar Rose Gold 5261R 2024, una pieza de lujo cuyo precio aproximado ronda los 170.000 dólares. FOTO: Chrono24
El reloj en cuestión sería un Patek Philippe Aquanaut Luce Annual Calendar Rose Gold 5261R 2024, una pieza de lujo cuyo precio aproximado ronda los 170.000 dólares. FOTO: Chrono24

El video rápidamente se viralizó y desató un nuevo debate. El economista Germán Ricaurte comentó que la versión del ministro “suena un poquito reforzada”, mientras Nicolás Gómez Arenas, hijo del exprecandidato Enrique Gómez Martínez, se refirió sobre “el empresario Benedetti” que habría consolidado una fortuna durante su carrera política.

También se sumó el presidente de la Fundación Libremente, Ariel Ricardo Armel, quien cuestionó el supuesto valor del accesorio: “¿De dónde saca plata un político como Armando Benedetti para tener un Patek Philippe de 170.000 dólares?”. A lo que el ministro respondió directamente: “¡No sea sapo y de mala fe! Me los puse para tentar a los espontáneos y creativos y burlarme. Jajajaja”.

Mientras en redes algunos estimaban que el reloj costaría entre 300 y 700 millones de pesos, familiares del ministro salieron en su defensa. Su suegra, Adelina Covo, dijo a Semana que Benedetti “siempre ha tenido un buen vivir” y que proviene de una familia con recursos. “No nació pobre. Quienes no nacimos pobres, afortunadamente, tenemos más posibilidades de lograr nuestras metas de manera más fácil”, afirmó.

