Congresista estadounidense Bernie Moreno dice que es falso que la CIA sepa de plan para atentar contra Cepeda

El senador republicano Bernie Moreno señaló que no es cierto que las autoridades de Estados Unidos tengan información de un supuesto plan para atentar contra el candidato Iván Cepeda, tal cual lo había afirmado el presidente Gustavo Petro.

Según el jefe de Estado colombiano, “ya tiene la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano. Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres”.

Moreno le respondió por redes sociales que “esto es falso: las autoridades estadounidenses no tienen conocimiento de tal amenaza y el sr. Cepeda ha sido informado al respecto. Sin embargo, seguimos muy preocupados por las amenazas contra la vida de otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”.

El congresista norteamericano recordó que “como ya he mencionado, esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales”.