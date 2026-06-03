¿A qué se enfrentan Petro y sus funcionarios sancionados por participar en política?

La lista de funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro participando en política no deja de crecer. Algunos tienen investigaciones formales abiertas, otros ya fueron suspendidos y varios más siguen haciendo campaña desde sus cargos, aunque todavía no tengan una decisión disciplinaria encima.
El mandatario ya tiene dos procesos por participación en política. En cualquier otro escenario, y con las pruebas que se han conocido, ya estaría recibiendo algún tipo de sanción. Pero las investigaciones avanzan lentamente y Petro continúa metido de lleno en la discusión electoral sin que, por ahora, haya consecuencias reales.
Los expertos coinciden en admitir que lo que está pasando no tiene muchos antecedentes; Petro le ha metido la mano a la campaña sin sonrojarse. Lo hace abiertamente: habla con candidatos, toma partido y convierte buena parte de sus intervenciones en mensajes con claro contenido electoral.
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Y como pasa en las casas, lo que hace el papá, líder o la cabeza, lo repiten los demás. Y en este caso, el ejemplo pesa más que cualquier circular.
Por eso lo de Carlos Carrillo y Alfredo Saade no tomó a nadie por sorpresa. Ayer, ambos fueron suspendidos provisionalmente por la Procuraduría por presunta participación indebida en política. El primero desde la dirección de la UNGRD y el segundo desde la Embajada de Colombia en Brasil.
No han sido los únicos, aunque pareciera que el manoseo político avanza más rápido que las propias sanciones. Semanas atrás también fue suspendida la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez. Apareció en un medio de comunicación de ese país diciendo: “Tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”. Por esa declaración estará por fuera del cargo hasta el próximo 21 de junio, día en el que se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial.