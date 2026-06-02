¿Machismo en “La casita” de Bad Bunny? Hay polémica por las mujeres elegidas

Las profesoras Vanessa Díaz y Petra R. Rivera-Rideau, creadoras del ’Bad Bunny Syllabus’, han reflexionado sobre las críticas por “machismo” que ha recibido el escenario de ‘La casita’ en los últimos conciertos en Madrid del artista puertorriqueño.
“Es lo que hablábamos en términos de contradicción. Es el sistema de capitalismo global que tiene todo que ver con racismo, con clasismo, con el sistema del sexismo, todo eso. Queremos culpables, pero al final todos tenemos una responsabilidad (...) Todos tenemos que pensar en cómo estamos representándonos y comportándonos dentro de ese sistema que está ‘fucked up’ (jodido en inglés)”, ha detallado Díaz en una entrevista con Europa Press.
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’La casita’ –una casa inspirada en un edificio real que está ubicado en la ciudad de Humacao– es una de las piezas centrales de todos los conciertos que Bad Bunny ha hecho en su gira ‘DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS’. Se trata de un escenario secundario de casi 13 metros de ancho que también sirve de tarima para otras personalidades del mundo de la cultura, deporte y artistas, o incluso para los fans que son elegidos por el equipo de Bad Bunny de entre los que están en la pista para subir y bailar en la residencia.
Tras los dos primeros conciertos del artista en Madrid, el pasado sábado 30 y domingo 31 de mayo, usuarios en redes sociales identificaban al supuesto reclutador de los fans y criticaban que solo hubiese un perfil de mujeres a las que subían a ‘La casita’.