Abelardo le ganaría a Cepeda, según encuesta y expertos en estadística

No pasaron ni 48 horas tras los resultados de primera vuelta y ya se conoce la primera encuesta que arroja lo que podría pasar el 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La firma AtlasIntel publicó este martes para Semana una nueva medición que pone al abogado cordobés liderando con 50,3 % la intención de voto frente al senador del Pacto Histórico que obtiene 42,6 %, es decir que “El Tigre” le saca 7.7 puntos porcentuales. El voto en blanco llega a 3,7 %, el voto nulo o “no votaré” está en 0,5 % y “no sé” o no responde (2,9 %).
AtlasIntel fue la encuestadora que más se acercó a los resultados del domingo pasado, aunque ninguna realmente pronosticó el ascenso de Abelardo al primer lugar con una diferencia de casi 700.000 votos, como terminó ocurriendo. Las encuestas son fotografías del momento, pero también reflejan una tendencia.