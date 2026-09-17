Bernie Moreno se reunió con embajadora Araújo: “relación va a estar mejor que nunca”, dice tras descertificación de Colombia

La apretada agenda que ha tenido esta semana la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, sumó una reunión que sirve para leer el nuevo tono de la relación entre Bogotá y Washington: un encuentro con el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, uno de los parlamentarios estadounidenses cercanos al presidente Donald Trump.
Desde la residencia de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, Moreno y Araújo enviaron un mensaje conjunto en el que destacaron el nuevo momento de las relaciones entre ambos países.
“Es un día nuevo aquí para Colombia en los Estados Unidos”, señaló Moreno, quien agregó que la relación entre Estados Unidos y Colombia “nunca va a estar mejor” como a partir de hoy y en adelante.