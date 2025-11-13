Así operaron las bodegas en redes para defender a Benedetti tras su ataque a la magistrada Lombana, ¿con recursos públicos?

El 11 de noviembre, mientras agentes judiciales realizaban un allanamiento a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Puerto Colombia, Atlántico, una parte de la conversación digital giró hacia su defensa. Ese mismo día, la etiqueta #BenedettiEstáLimpio comenzó a posicionarse entre las principales tendencias de X (antes Twitter) en Colombia, alcanzando decenas de miles de visualizaciones y generando un flujo constante de publicaciones desde cuentas de alto alcance en la red.
El movimiento en línea coincidió con la jornada en la que la Corte Suprema de Justicia confirmó que Benedetti mantiene varios procesos activos en la Sala de Instrucción. El ministro, en respuesta, denunció públicamente que la diligencia fue irregular, asegurando que “no se llevaron nada” y acusando a la magistrada Cristina Lombana de actuar sin competencia.
Lea también: A otros han sancionado por menos, ¿por qué Benedetti sigue a cargo?