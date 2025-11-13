Así operaron las bodegas en redes para defender a Benedetti tras su ataque a la magistrada Lombana, ¿con recursos públicos?

En ese contexto, cientos de mensajes con el hashtag #BenedettiEstáLimpio replicaron un mismo argumento: que el allanamiento no arrojó resultados y que el ministro era víctima de persecución política.

Algunas cifras que dejó la tendencia

El movimiento digital detrás de #BenedettiEstáLimpio tuvo como protagonistas a varias cuentas verificadas con amplias audiencias, como @LaJulietaMM, con más de 371.000 seguidores, y @FisicoImpuro, que supera los 316.000. Ambas concentraron altas visualizaciones sobre el tema.

Por ejemplo, @LaJulietaMM, a lo largo del día publicó al menos 24 mensajes sobre el tema, aunque uno en particular superó las 65.000 visualizaciones: “Cuando no tienen argumentos, recurren a la persecución. El allanamiento a Benedetti no arrojó nada porque no hay nada que encontrar. Es leal a su proyecto y por eso lo atacan”.

Muy cerca en alcance estuvo @FisicoImpuro, quien compartió dos publicaciones que sumaron más de 54.000 visualizaciones. En ellas aseguró que el ministro “ha sido una figura clave dentro del actual gobierno” y que, pese al allanamiento, “no encontraron absolutamente nada”. Lea también: “Es como...una calidad, más o menos, un intercambio”: esposa de Benedetti sobre la mansión que fue allanada

A ese grupo se sumaron @IvonneMilenaGo, con más de 20.000 visualizaciones, quien ironizó sobre la investigación con la frase “Se nota que lo quieren ver caer, y se arden porque no le encuentran nada... jajajaja ¿Cremita?”, y @ElizabethCristi7, cuya publicación alcanzó 16.000 visualizaciones al señalar: “Si cada investigación termina igual, tal vez el problema no es Benedetti.” Sobre esas publicaciones, el analista Mauricio Jaramillo Marín advirtió el comportamiento coordinado del hashtag.

Su publicación, que superó 32.000 visualizaciones, decía: “En este momento, es tendencia #BenedettiEstáLimpio. No vayan a pensar que es una campaña coordinada y financiada desde los mismos cuarteles generales de siempre... todo es solo casualidad, no es que les hayan hecho el encargo, es que ellos andan muy informados y conocen en persona y de toda la vida a Armando Benedetti.” Jaramillo también enumeró a los principales perfiles que promovieron la etiqueta, entre ellos @FisicoImpuro, @LaJulietaMM, @ElizabethCristi7, e @IvonneMilenaGo, a los que relacionó con dinámicas anteriores de promoción política y campañas digitales.

Esto también retomó una discusión que ha sido constante desde 2022, cuando se documentaron la existencia de estas redes vinculadas a campañas oficiales y movimientos afines al petrismo, identificando patrones comunes: mensajes sincronizados, narrativas homogéneas y un número reducido de cuentas capaces de generar miles de interacciones en cuestión de horas. En el caso del hashtag #BenedettiEstáLimpio, las cuentas que él mencionó coinciden con perfiles que han tenido participación visible en debates similares. @FisicoImpuro, por ejemplo, fue candidato de Fuerza Ciudadana, movimiento del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, y ha sido un difusor activo de mensajes de apoyo al Gobierno; y @LaJulietaMM, influenciadora digital, protagonizó una controversia por un contrato de $101 millones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

No hay evidencia pública de una coordinación formal entre ellos, pero el comportamiento de la tendencia —su rapidez, la simultaneidad de las publicaciones y la homogeneidad de los mensajes— se ajusta a lo que se identifica como una activación coordinada de red. Es decir, que ese tipo de movilizaciones digitales pueden modificar el foco de la conversación pública en redes y desplazar el debate hacia narrativas favorables a determinados actores políticos. Entérese: Benedetti se pasó otra vez con insultos a magistrada Lombana tras allanamiento, ¿podría ir a la cárcel?

Algunos antecedentes de las bodegas

El uso de influenciadores contratados por entidades públicas para promover la gestión del presidente Gustavo Petro y atacar a la oposición se ha convertido en una estrategia sostenida desde 2022. Según denuncias del concejal Daniel Briceño, la Presidencia ha destinado más de 2.336 millones de pesos en pagos a influenciadores, con un crecimiento progresivo: 56 millones en 2022, 707 millones en 2023 y más de 1.379 millones en 2024. En 2025, las renovaciones ya superan los 193 millones. Entre los contratistas más visibles aparecen Celso Tete Crespo, con cerca de 280 millones de pesos recibidos desde 2023; la ya mencionada Laura Julieth Martínez (@LaJulietaMM), con 113 millones en contratos con la UNGRD y el Ministerio del Interior; Jader David Rozo (@DonIzquierdo_), con 74 millones en RTVC y Colcrit; y Laura Beltrán Palomares (@smilelalis), con 127 millones. Todos tienen en común una alta presencia en redes y publicaciones en defensa del Gobierno o en contra de figuras opositoras.

Una investigación de El Espectador identificó 18 influenciadores con contratos vigentes en entidades como el DPS, la SIC, el DANE, RTVC y la UNGRD, por más de 731 millones de pesos solo en 2025, además de vínculos contractuales anteriores que elevan el monto total a 1.500 millones. Estas cuentas también fueron clave en la promoción de etiquetas como #ConsultaPopularSí y #ALasCallesEste18, que alcanzaron más de 2,2 millones de impresiones, evidenciando coordinación en momentos políticos clave. La Directiva 11 de 2024, emitida por la Presidencia, formalizó esa apuesta: ordena destinar un 33,3 % del presupuesto de comunicaciones oficiales a medios alternativos y creadores digitales. Solo en 2024, el Gobierno contrató más de 63.500 millones de pesos en publicidad, consolidando una red de comunicación política que difunde el discurso oficial también a través de redes sociales; aunque sobre esto hay que mencionar que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente esta medida.

Bloque de preguntas y respuestas