La vía a Urabá estuvo cerrada más de 54 horas por 14 derrumbes

Los que viajaron este fin de semana al Urabá antioqueño para pasar las fiestas de fin de año con sus familias tuvieron, quizá, su último viacrucis del año: poder llegar. Todo porque desde el pasado viernes ocurrieron 14 deslizamientos en el sector de La Llorona, entre Dabeiba y Mutatá, lo que llevó a que esta vía estuviera cerrada por más de 54 horas.

Desde la noche del jueves se presentaron fuertes precipitaciones en la zona y esto provocó que en horas de la madrugada del viernes se presentara la racha de deslizamientos que represó a más de 6.000 viajeros que se dirigían a esta subregión, sumados a los que debieron pasar horas en la Terminal del Norte, de Medellín, a la espera de saber cómo podían viajar.

Por esta razón, sobre las 6:00 a.m. del viernes se informó sobre el cierre de esta vía, por lo que se afectó la circulación de los conductores, aunque la situación se hizo más crítica este sábado, cuando miles de personas tenían programados sus viajes.

Algunos se fueron hasta la zona donde se iniciaba la congestión propia de la restricción, mientras que otros optaron por tomar las vías alternas propuestas como la vía nueva vía Medellín – Remedios – Caucasia –Montería – Urabá o la antigua vía a la Costa Atlántica: Medellín –Yarumal – Caucasia – Montería – Urabá.