Tras reunión con Zelenski, Trump asegura que en semanas se sabrá si la guerra entre Ucrania y Rusia terminará

Este domingo, los mandatarios se reunieron en Mar-a-Lago, la residencia de Trump ubicada en Florida. Antes del encuentro, el estadounidense recibió una llamada de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para discutir el proceso de negociación.

    Vladímir Zelenski y Donald Trump se reunieron este domingo en Florida. FOTO: AFP
El Colombiano
hace 4 horas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que las conclusiones de las negociaciones sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podrían conocerse en “semanas”, y anunció posibles nuevas conversaciones con líderes europeos en Washington.

Le puede interesar: Rusia bombardea a Ucrania en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski

“Creo que en unas semanas sabremos de una forma u otra” si las conversaciones han dado frutos, declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa tras su reunión en Florida con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y añadió que las negociaciones fueron “muy difíciles”.

El objetivo de esta cita, que se desarrolló entre una cena de ambas delegaciones y una reunión entre los mandatarios que duró más de tres horas, era discutir el plan de paz de 20 puntos del presidente ucraniano. En la rueda de prensa, Trump calificó el encuentro como “excelente” y aseguró que están “a un 95% de lograr un acuerdo”.

Además, ambos presidentes revelaron que después de su cena se comunicaron con otros mandatarios europeos como el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Stamer y la presidenta del Consejo de Ministros italiana, Giorgia Meloni. Según Zelenski, la idea es varios líderes se reúnan de nuevo con Trump en enero en Washington.

La participación de líderes de otros países es relevante, ya que una de las condiciones de Ucrania para ponerle fin al conflicto es que Estados Unidos y sus aliados le brinden protección como si fuese miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Sin embargo, los intereses de Rusia van por otro lado. Minutos antes del encuentro con Zelenski, Trump dio a conocer por medio de una publicación realizada en su red social Truth Social que había recibido una llamada del presidente Vladimir Putin, la cual calificó como “positiva y muy productiva”.

Durante la charla de más de una hora, según reveló El País de España, el presidente ruso trató de convencer a su homologo de que hiciera caso omiso al plan de paz de Zelenski y que mejor se concentrara en los 27 puntos propuestos por Rusia, en los que una de las prioridades es dejar a Ucrania sin defensa militar y sin varios territorios.

Tanto Trump como Yuri Ushakov, asesor de Putin, aseguraron que el presidente ruso y el estadounidense tendrían una segunda llamada después de la reunión con Zelenski.

Hay que recordar que el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia –que está por cumplir su cuarto año de actividad– es uno de los principales puntos de la agenda de Trump. Esa fue una de las promesas que hizo cuando asumió su segundo mandato, e incluso en campaña aseguró que en su primer día en la Casa Blanca sería capaz de finalizar el conflicto, cosa que no ha sucedido.

Por otra parte, las voluntades de Ucrania y Rusia siguen cuestionándose. Este sábado, antes de la reunión de Zelenski y Trump, Putin lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra Kiev, que dejó un muerto y a cientos de miles sin luz ni calefacción. La alerta antiaérea estuvo activada durante horas después de unas fuertes explosiones ocurridas durante la noche.

La respuesta del presidente ucraniano al ataque vino en X, donde aseguró que Putin “ha rechazado incluso las propuestas de un alto el fuego navideño y está intensificando la brutalidad de sus ataques con misiles y drones. Esta es una clara señal de cómo conciben realmente la diplomacia. Hasta ahora, no se la toman lo suficientemente en serio”.

* Con información de AFP

