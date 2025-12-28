Tras reunión con Zelenski, Trump asegura que en semanas se sabrá si la guerra entre Ucrania y Rusia terminará

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que las conclusiones de las negociaciones sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podrían conocerse en “semanas”, y anunció posibles nuevas conversaciones con líderes europeos en Washington.
“Creo que en unas semanas sabremos de una forma u otra” si las conversaciones han dado frutos, declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa tras su reunión en Florida con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y añadió que las negociaciones fueron “muy difíciles”.
El objetivo de esta cita, que se desarrolló entre una cena de ambas delegaciones y una reunión entre los mandatarios que duró más de tres horas, era discutir el plan de paz de 20 puntos del presidente ucraniano. En la rueda de prensa, Trump calificó el encuentro como “excelente” y aseguró que están “a un 95% de lograr un acuerdo”.