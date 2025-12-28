x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El remezón que le dio Petro a la cúpula militar enciende polémica en medio de la crisis de seguridad

El Presidente anunció un remezón en la cúpula militar, justo cuando varias regiones enfrentan una escalada de violencia. Los cambio de Petro llegan tras recientes ataques armados y a pocos meses de las elecciones de 2026.

  • Petro anunció el cambio de comandantes de la cúpula militar este sábado en su cuenta de X. FOTO: Colprensa
    Petro anunció el cambio de comandantes de la cúpula militar este sábado en su cuenta de X. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
28 de diciembre de 2025
bookmark

Tras el remezón de la cúpula militar anunciado por el presidente Gustavo Petro, las críticas por los nuevos nombramientos no han tardado en aparecer. Una de las principales tiene que ver con la actual situación de seguridad que enfrentan algunas zonas del país, como el Cauca y el Valle del Cauca, donde en los últimos días se han registrado enfrentamientos y atentados.

Contexto: Petro anuncia nuevo remezón en la cúpula militar: estos son los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares

Por medio de su cuenta en X –antes Twitter–, el mandatario anunció este sábado la llegada de ocho nuevos uniformados a los altos cargos de la cúpula militar del país. Entre ellos están el general Hugo Alejandro López, quien asumió como comandante de las Fuerzas Militares, y el mayor general Royer Gómez Herrera, nuevo comandante del Ejército Nacional.

Según Petro, estos cambios se realizaron pensando en los desafíos que implicará 2026, año electoral, en el que “la prioridad será la seguridad y la democracia”. Sin embargo, la llegada de nuevos comandantes a las Fuerzas Militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial ha generado críticas, especialmente por el contexto de seguridad que atraviesa el país.

“En plena crisis de seguridad y con los grupos armados ilegales arreciando sus ataques, Gustavo Petro decide descabezar nuevamente a las Fuerzas Militares. Esto se suma a su delirio constituyente. Va por todo”, escribió el congresista Andrés Forero en respuesta al trino en el que Petro anunció el remezón.

Para algunos, los cambios en la cúpula son “un paño de agua tibia” teniendo en cuenta la situación actual de algunas regiones que están siendo golpeadas por la violencia. Ese es el caso del Catatumbo, donde la crisis de orden público ocasionada por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc continua. A esto se suma los dos atentados ocurridos en Cali, uno el 16 de diciembre que dejó dos policías muertos, y otro este viernes 26 de diciembre.

Lo que los críticos del remezón sostienen es que esta medida sería insuficiente para detener la avanzada de los diferentes grupos armados que atacan el país y para obtener resultados en materia de seguridad.

¿Por qué Petro cambió a los comandantes de la cúpula militar?

Según reveló La FM este domingo, la decisión se debe a que el Gobierno evidenció “fallas graves en la capacidad de reacción, inteligencia y control territorial de las Fuerzas Militares” ante los más recientes hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas del país.

Pero el episodio que habría sido definitivo para poner en marcha el remezón fue el ataque, durante nueve horas, de las disidencias de las Farc al municipio de Buenos Aires, en Cauca, ocurrido la semana pasada.

Ahora, con el cambio confirmado –que vendría siendo el tercer remezón de la cúpula del gobierno Petro–, se espera que la nueva organización de las instituciones garantice la seguridad y el desarrollo pacífico de las elecciones de 2026.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida