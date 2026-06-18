Bogotá decretó alerta amarilla en su red hospitalaria antes de elecciones, ¿cómo funcionará?

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá puso en máxima alerta a toda la red hospitalaria de la ciudad de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo. La medida, denominada Alerta Amarilla, cobija tanto a instituciones públicas como privadas y estará vigente desde las 6:00 p. m. del viernes 19 hasta las 6:00 p. m. del lunes 22 de junio.
El objetivo es garantizar que los servicios esenciales de salud no se interrumpan durante la jornada electoral y que el sistema esté en capacidad de responder con rapidez ante cualquier urgencia o emergencia, en dado caso de suceder, en la capital del país.