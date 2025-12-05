x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Bogotá tendrá dos días sin pico y placa: estas son las fechas anunciadas por el alcalde Galán

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la restricción de pico y placa no aplicará durante dos días, como parte de las medidas para facilitar la movilidad durante Navidad y Año Nuevo. También se definieron las fechas del pico y placa regional. Conozca todos los detalles aquí.

  • Una nueva medida de pico y placa modificará las restricciones para los días 26 de diciembre y 2 de enero en Bogotá. FOTO: Colprensa.
    Una nueva medida de pico y placa modificará las restricciones para los días 26 de diciembre y 2 de enero en Bogotá. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este viernes 5 de diciembre que la ciudad tendrá dos días sin pico y placa durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. La decisión fue confirmada en una rueda de prensa sobre las medidas para garantizar una movilidad segura en las festividades.

Conozca: Ojo Envigado estrenará sus primeras cámaras de fotomultas en esta vía principal

Actualmente, la restricción rige de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 a. m., con rotación entre placas pares e impares. Sin embargo, Galán informó que el pico y placa no aplicará los viernes 26 de diciembre y 2 de enero, con el fin de facilitar los desplazamientos en la ciudad. Aclaró que no habrá más excepciones debido al alto número de obras en ejecución.

“Seguimos con la ciudad llena de obras; incluso se están abriendo nuevas, y eso nos impide tomar decisiones que muchas veces han ocurrido en el pasado. Debemos garantizar que la ciudad se siga moviendo”, dijo el mandatario.

Por su parte, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, confirmó que el pico y placa regional se aplicará en dos fines de semana: lunes 8 de diciembre y domingo 12 de enero de 2026.

Lea también: Carros eléctricos hasta 60% más baratos que los Tesla impulsan boom del sector automotor

La medida regirá en los nueve principales accesos a Bogotá.

— De 12:00 m. a 4:00 p. m. podrán ingresar vehículos con placas pares.

— De 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo podrán hacer las placas impares.

Fuera de esos horarios, cualquier vehículo podrá entrar a la capital sin restricciones.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida