Bogotá tendrá dos días sin pico y placa: estas son las fechas anunciadas por el alcalde Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este viernes 5 de diciembre que la ciudad tendrá dos días sin pico y placa durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. La decisión fue confirmada en una rueda de prensa sobre las medidas para garantizar una movilidad segura en las festividades.

Actualmente, la restricción rige de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 a. m., con rotación entre placas pares e impares. Sin embargo, Galán informó que el pico y placa no aplicará los viernes 26 de diciembre y 2 de enero, con el fin de facilitar los desplazamientos en la ciudad. Aclaró que no habrá más excepciones debido al alto número de obras en ejecución.