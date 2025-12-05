x

Grupo L, ¿el de la muerte en el Mundial de 2026? Estos son los equipos que lo componen

Tras el sorteo realizado este viernes, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá se enfrentarán en esta zona en el certamen que se disputará en México, Estados Unidos y en Canadá.

  • Inglaterra ha clasificado a 17 mundiales y suma un título. Fue campeón en 1966. FOTO AFP
    Inglaterra ha clasificado a 17 mundiales y suma un título. Fue campeón en 1966. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

La suerte está echada: el Mundial de Norteamérica 2026 ya conoce sus doce grupos tras el sorteo realizado este viernes en Washington. Para muchos, el grupo L es el de la muerte, luego de que quedaran instaladas allí las selecciones de Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, dijo el viernes que los Three Lions tienen confianza, pero que deben mostrar a sus rivales el respeto que merecen.

Le puede interesar: En el Mundial 2026 se repetirá el partido inaugural de Sudáfrica 2010: así quedó el Grupo A que lidera México

“Un partido de apertura difícil contra Croacia y Ghana, dos selecciones habituales en Mundiales y dos naciones fuertes y orgullosas”, declaró Tuchel a la BBC.

“Todavía no sé mucho sobre Panamá, pero descubriremos más antes de que inicie el torneo”, afirmó al término del sorteo en Washington.

“Solo he experimentado fases de grupo en el formato Champions League (europea) y la forma de afrontarlo era tratando con el mayor respeto, y concentrándonos en ganar el grupo”, agregó.

“Siempre parece difícil, pero tenemos confianza y estaremos bien preparados cuando llegue”, concluyó el alemán.

DT de Panamá: “Imposible que no tocara un grupo difícil”

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, consideró “muy difícil” el grupo de los canaleros en el Mundial.

“Es un grupo muy difícil, pero todos los equipos que estaban en el panel son muy buenos”, dijo a periodistas Christiansen tras el sorteo en Washington. “Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y mejorar lo de Rusia”, agregó.

Panamá disputará el próximo año su segundo Mundial, tras Rusia 2018, donde quedó en último lugar al perder los tres partidos de la fase de grupos.

“Inglaterra siempre es un rival complicado, ya lo sabemos del Mundial de Rusia, ahora tenemos que mejorar eso”, afirmó Christiansen.

En Rusia, Panamá jugó con el cuadro inglés, con el que perdió 6-1, pero ante el que logró su primer gol en una Copa del Mundo, para desatar el delirio de sus aficionados.

El seleccionador de Panamá reconoció que de Ghana sabe apenas que juega el delantero del Athletic de Bilbao de España, Iñaki Williams.

Christiansen también señaló que prefería que no le hubieran tocado dos equipos europeos, “pero es lo que toca y ahora a disfrutar esos tres partidos”.

En el país del canal, con una liga semiprofesional y sin grandes estadios, el fútbol le ha ido ganando adeptos al béisbol y al boxeo.

Los canaleros lograron su clasificación directa al Mundial tras quedar en primer lugar de su grupo en la Concacaf, donde también estaban Surinam, que jugará la repesca, Guatemala y El Salvador.

En el papel hay otro grupo complicado: el I, en el que quedaron Francia, Senegal, Repechaje Interconfederaciones-2 y Noruega.

Siga leyendo: La campeona Argentina chocará con Austria, Argelia y Jordania en Grupo J del Mundial

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué equipos conforman el Grupo L del Mundial Norteamérica 2026?
El Grupo L, considerado el “Grupo de la Muerte”, está compuesto por las selecciones de Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Combina potencias europeas con fuertes equipos de África y Concacaf.
¿Por qué se considera al Grupo L el “Grupo de la Muerte”?
Se considera así porque incluye a dos favoritos europeos (Inglaterra, Croacia) y dos rivales que pueden sorprender, Ghana y Panamá, lo que garantiza que la clasificación será extremadamente disputada y difícil para cualquiera de los cuatro.
¿Cuándo fue la última vez que Panamá jugó contra Inglaterra en un Mundial?
Panamá e Inglaterra se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. El resultado fue una derrota 6-1 para los “canaleros”, quienes, sin embargo, celebraron su primer gol histórico en una Copa del Mundo durante ese partido.

Utilidad para la vida