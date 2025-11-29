Carros eléctricos hasta 60% más baratos que los Tesla impulsan boom del sector automotor

Entusiasmo, expectativa y competitividad son tres aspectos que se adaptan perfectamente al panorama actual del mercado automotor colombiano, el cual vive uno de sus momentos más dinámicos si hablamos del segmento eléctrico propiamente. Todo esto marcado por el ingreso acelerado de marcas chinas, la llegada oficial de Tesla y el crecimiento histórico de las ventas de vehículos eléctricos en 2025, los cuáles están reconfigurando las ventas que, hasta hace muy poco, parecían dominadas por los motores a combustión. Hoy en día, la competencia se libra en vitrinas, en ferias automotrices y, sobre todo, en los precios, el factor que más está inclinando la balanza en un país donde el bolsillo define el rumbo del comprador.
Octubre de 2025 dejó un registro que marcó un punto de quiebre, pues se vendieron un total de 2.090 vehículos eléctricos, una cifra 93,7% superior al mismo mes del año anterior y el número más alto desde que existe tal medición hecha por Fenalco y la Andi. Esa expansión no ocurrió por casualidad, supone una relación de varios aspectos que coinciden con la entrada de nuevas marcas, la competencia de diversas empresas por brindar precios asequibles en su aterrizaje al país y con un portafolio chino que ha encontrado una franja de valor que los consumidores pareciesen estar más dispuestos a pagar.