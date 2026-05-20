Hombre que mató a un carnicero en Caldas y lo grabó con su celular pagará 23 años de cárcel

Un juez de la República condenó a 23 años de cárcel a un joven que aceptó haberle quitado la vida a un carnicero en Caldas, en un crimen que conmocionó a ese municipio del sur del Valle de Aburrá en enero de este año. El caso ocurrió el pasado 22 de enero, cuando a escasas cuadras del parque principal un hombre de 28 años irrumpió en un establecimiento dedicado al expendio de carnes. En contexto: Hombre asesinó a un carnicero en Caldas, Antioquia, y grabó el crimen con su celular Por algunos segundos, el agresor preguntó por una persona y acto seguido sacó su celular y comenzó a filmar el interior del local.

Instantes después, el hombre desenfundó un arma de fuego y disparó varias veces contra uno de los empleados, quien fue identificado posteriormente como José Ferney Puerta Moncada, de 42 años. Según quedó captado en varias cámaras de seguridad, el asesino intentó huir, pero no contó con que otro carnicero que estaba en la parte exterior del establecimiento comercial ingresó al lugar y, arriesgando su vida, se abalanzó sobre él para intentar reducirlo. Lea también: Homicidios de dos jóvenes en ocho horas en El Ajizal, Itagüí, agrava crisis de seguridad ¿qué está pasando? Por varios segundos, el compañero de la víctima y el asesino forcejearon, generando incluso que el atacante realizara nuevos disparos.