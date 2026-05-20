Hombre que mató a un carnicero en Caldas y lo grabó con su celular pagará 23 años de cárcel

Un juez de la República condenó a 23 años de cárcel a un joven que aceptó haberle quitado la vida a un carnicero en Caldas, en un crimen que conmocionó a ese municipio del sur del Valle de Aburrá en enero de este año.
El caso ocurrió el pasado 22 de enero, cuando a escasas cuadras del parque principal un hombre de 28 años irrumpió en un establecimiento dedicado al expendio de carnes.
En contexto: Hombre asesinó a un carnicero en Caldas, Antioquia, y grabó el crimen con su celular
Por algunos segundos, el agresor preguntó por una persona y acto seguido sacó su celular y comenzó a filmar el interior del local.