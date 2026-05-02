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CNE estudia solicitud para revocar candidatura de Abelardo de la Espriella por presuntas firmas falsas

El Consejo Nacional Electoral inició una actuación administrativa para verificar los apoyos con los que se inscribió el candidato presidencial.

  • El proceso se encuentra en etapa probatoria y aún no hay una decisión de fondo. FOTO: EL COLOMBIANO.
    El proceso se encuentra en etapa probatoria y aún no hay una decisión de fondo. FOTO: EL COLOMBIANO.
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) avocó conocimiento de una solicitud que busca revocar la inscripción del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, tras una denuncia que advierte sobre la presunta falsedad de firmas presentadas para avalar su aspiración.

Según el documento, el organismo decidió “avocar conocimiento frente a la solicitud de revocatoria en contra del candidato”, dentro del expediente CNE-E-DG-2026-005385.

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InfogrÃ¡fico
CNE estudia solicitud para revocar candidatura de Abelardo de la Espriella por presuntas firmas falsas

Verificación de firmas es el eje de la investigación

En el auto, el CNE ordenó la práctica de pruebas y pidió a la Registraduría Nacional del Estado Civil certificar la información relacionada con los apoyos ciudadanos.

En concreto, solicitó que certifique el número total de firmas entregadas, cuántas de esas firmas presentadas fueron válidas y, en caso de inconsistencias, “informe la razón o motivo legal por la cual no fueron tenidas en cuenta”.

La solicitud de revocatoria fue presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien señaló que el candidato habría inscrito su aspiración con “documentos falsos y firmas de apoyos que no son del puño y letra de los ciudadanos”, lo que según argumenta configuraría una vulneración al principio de buena fe.

Lea más: ¿Quién financia las campañas? Transparencia por Colombia dice que no hay acceso a la información

CNE pide explicaciones al candidato y su comité

El tribunal también ordenó requerir al candidato y al comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria”.

De acuerdo con el auto, ambos deberán pronunciarse “dentro de los cinco (5) días hábiles (...) y aporte las pruebas que pretenda hacer valer”.

En la misma línea, el CNE pidió al denunciante que “señale de forma clara, precisa y concreta la causal de revocatoria” y allegue el material probatorio correspondiente.

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El organismo recordó que puede revocar inscripciones cuando exista prueba plena de una causal, aunque enfatizó que el proceso debe respetar el debido proceso.

Por ahora, la actuación está en fase preliminar y no implica una decisión definitiva sobre la candidatura de Abelardo de la Espriella.

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