CNE estudia solicitud para revocar candidatura de Abelardo de la Espriella por presuntas firmas falsas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avocó conocimiento de una solicitud que busca revocar la inscripción del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, tras una denuncia que advierte sobre la presunta falsedad de firmas presentadas para avalar su aspiración.
Según el documento, el organismo decidió “avocar conocimiento frente a la solicitud de revocatoria en contra del candidato”, dentro del expediente CNE-E-DG-2026-005385.
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