Matrículas de carros eléctricos crecieron 304% en abril con Tesla como la marca más vendida

El mercado automotor en Colombia no solo se está recuperando: está cambiando de rumbo. Los datos más recientes muestran que el crecimiento del sector en 2026 tiene como protagonista a los vehículos eléctricos y, en menor medida, los híbridos. Además, Tesla ingresó al top-3 de las más vendidas.

De acuerdo con el informe de registro de vehículos a abril de 2026, presentado por la Andi y Fenalco, en lo corrido del año se han matriculado 26.787 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 54% frente al mismo periodo de 2025. Se trata del mejor inicio de año para el sector en más de diez años.

Sin embargo, más allá del volumen total, el dato clave está en la transformación del mercado. En abril, el registro de vehículos eléctricos creció un 304% frente al mismo mes del año pasado, alcanzando 5.192 unidades. En paralelo, los híbridos también avanzan con fuerza: crecieron 76% y sumaron 7.476 registros en el primer trimestre.

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