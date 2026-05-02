x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Matrículas de carros eléctricos crecieron 304% en abril con Tesla como la marca más vendida

El sector automotor vive su mejor inicio en más de una década, impulsado por el auge de vehículos eléctricos, que ya superan las 14.500 unidades matriculadas.

  • El crecimiento del mercado está liderado por los vehículos eléctricos e híbridos en Colombia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
    El crecimiento del mercado está liderado por los vehículos eléctricos e híbridos en Colombia. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA.
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

El mercado automotor en Colombia no solo se está recuperando: está cambiando de rumbo. Los datos más recientes muestran que el crecimiento del sector en 2026 tiene como protagonista a los vehículos eléctricos y, en menor medida, los híbridos. Además, Tesla ingresó al top-3 de las más vendidas.

De acuerdo con el informe de registro de vehículos a abril de 2026, presentado por la Andi y Fenalco, en lo corrido del año se han matriculado 26.787 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 54% frente al mismo periodo de 2025. Se trata del mejor inicio de año para el sector en más de diez años.

Sin embargo, más allá del volumen total, el dato clave está en la transformación del mercado. En abril, el registro de vehículos eléctricos creció un 304% frente al mismo mes del año pasado, alcanzando 5.192 unidades. En paralelo, los híbridos también avanzan con fuerza: crecieron 76% y sumaron 7.476 registros en el primer trimestre.

Le puede interesar: Carros eléctricos se pelean por enchufe: hay 174 en las vías por cada electrolinera en Colombia

La electrificación deja de ser tendencia y se vuelve protagonista

En lo que va de 2026, se han matriculado 14.541 vehículos eléctricos, lo que implica un aumento del 207% frente al mismo periodo de 2025. Abril, además, se posiciona como el mes con mayor número de registros de este tipo de tecnología.

Por su parte, los híbridos acumulan 27.238 unidades, con un crecimiento de 73,4%. Esto significa que, en conjunto, los vehículos con algún grado de electrificación están impulsando buena parte del dinamismo del sector.

El resultado es un mercado que comienza a transformarse. pues mientras los motores tradicionales siguen presentes, los eléctricos y los híbridos ganan participación a un ritmo que hace apenas unos años parecía improbable.

Lea más: ¿Por qué tanto Tesla en Medellín? Ya están rodando más de 1.000

Tesla y BYD dominan el mercado colombiano

El avance de esta tecnología ya se refleja en el ranking de marcas. Por primera vez, Tesla logró entrar al top 3 de marcas más vendidas en Colombia durante abril de 2026, con una participación de 9,9%. Además, se ubica como la quinta marca con más matrículas en lo corrido del año.

El fenómeno no es aislado. BYD también representa un volumen importante, porque ocupó el octavo lugar en ventas durante abril y se mantiene en la novena posición en el acumulado del año, con 4,2% del mercado.

El buen momento del sector automotor no solo responde a una reactivación de la demanda, sino a un cambio estructural en las preferencias de los consumidores.

La combinación de incentivos, menor costo de operación y mayor oferta de modelos ha impulsado la adopción de tecnologías más limpias, lo que está redefiniendo la competencia entre marcas y el comportamiento del mercado.

Puede interesarle: Tesla desata guerra de precios de carros eléctricos en Colombia; caídas de hasta $80 millones

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos