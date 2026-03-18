Petro insiste en que bomba en la frontera es de Ecuador y que hará nota de protesta; ese país lo niega

Un artefacto explosivo sin estallar, encontrado del lado colombiano de la frontera, es la nueva manzana de la discordia entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, trenzados en una pugna arancelaria y comercial desde principios del año.
Según el mandatario colombiano, “ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, dijo, agregando que su intención no es “ir a una guerra”.
En su pronunciamiento, el presidente Petro aseguró que le había pedido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que interfiriera en este nuevo conflicto para desescalarlo.
Al respecto, Daniel Noboa aseguró que su Gobierno solo se ha concentrado en atacar a los delincuentes: tanto los que operan en las calles como quienes “desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para” protegerlos.
“Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, añadió el mandatario vecino.
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Horas antes del pronunciamiento había dos versiones: la primera decía que la bomba sí había caído en territorio colombiano cerca de población civil, pero era vieja; la segunda es que se trataría de un error de cálculo.
El artefacto en cuestión cayó en el corregimiento Jardín de Sucumbíos, zona rural del municipio de Ipiales, en Nariño.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió a los lugareños no manipular la bomba y mantenerse alejados por lo menos a 500 metros.