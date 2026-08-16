Director del Cuerpo de Bomberos de Pereira descarta personas atrapadas en el centro comercial La Gran Esquina

Desde horas de la noche del sábado se difundieron en redes sociales varios videos grabados en Pereira en los que ciudadanos pedían apoyo y permiso para ingresar a la zona del centro comercial La Gran Esquina. Según las personas que grabaron el material, al parecer se habría escuchado a una mujer quejándose y existirían otras señales de que había alguien con vida entre los escombros de la edificación. Uno de los videos que circuló, publicado por el medio Periódico del Meta, señalaba: “En Pereira, organismos de socorro reportan señales de vida bajo los escombros”.

Por su parte, las personas que estaban apoyando las labores de rescate en el lugar escribieron el siguiente mensaje, que también se viralizó: “Urgente en el Centro Comercial La Gran Esquina en la ciudad de Pereira, al parecer se encuentran personas atrapadas y necesitan ayuda urgente para ser rescatadas”.

Un tercer video, grabado por un ciudadano a las afueras del centro comercial, mostró el despliegue de organismos de socorro y curiosos en el lugar, sin que se lograran identificar declaraciones adicionales en la grabación.

El director de Bomberos de Pereira, Alejandro Arango, responde a las versiones

Ante la alarma generada en redes sociales, el director del Cuerpo de Bomberos de Pereira, Alejandro Arango Macías, se pronunció directamente desde el lugar de los hechos, en la calle 17 con novena, muy cerca del centro comercial La Gran Esquina. El oficial explicó cuáles eran las supuestas pruebas de vida que se habrían escuchado y detalló que su equipo se encontraba atendiendo el tema de manera directa: “...cuáles son las pruebas de vida que han escuchado...”, señaló, para luego indicar que estaban “...con ellos revisando todo el tema...”.

Finalmente, el director de Bomberos, abogado especialista en Derecho Administrativo Constitucional y bombero con 14 años de experiencia, fue enfático al descartar que hubiera personas atrapadas en la edificación del centro comercial: “...aquí no tenemos personas atrapadas en La Gran Esquina, ya verificamos, enviamos equipos de bomberos, yo mismo estoy aquí verificando, esto está totalmente descartado aquí...”. El funcionario también se refirió a un reporte distinto de posibles señales de vida, pero ubicado en otro punto de la ciudad, no en el centro comercial La Gran Esquina. Según explicó, esa alerta corresponde al Hotel Vivendi, donde los organismos de socorro sí adelantan labores de verificación: “...la prueba de vida en el Hotel Vivendi donde estamos ya atendiendo con el cuerpo oficial de bomberos de Bogotá...”. Con esta aclaración, las autoridades buscan evitar que se siga propagando información imprecisa sobre el estado de las labores de búsqueda en el centro comercial La Gran Esquina, mientras los organismos de socorro continúan atentos a cualquier nueva señal de vida en los demás puntos de atención de la ciudad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: