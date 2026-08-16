Director del Cuerpo de Bomberos de Pereira descarta personas atrapadas en el centro comercial La Gran Esquina

Desde horas de la noche del sábado se difundieron en redes sociales varios videos grabados en Pereira en los que ciudadanos pedían apoyo y permiso para ingresar a la zona del centro comercial La Gran Esquina. Según las personas que grabaron el material, al parecer se habría escuchado a una mujer quejándose y existirían otras señales de que había alguien con vida entre los escombros de la edificación.
Uno de los videos que circuló, publicado por el medio Periódico del Meta, señalaba: “En Pereira, organismos de socorro reportan señales de vida bajo los escombros”.