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Luis Enrique, a un paso del top 10 de los técnicos más ganadores: ¿quiénes son?

El técnico del PSG aún tendrá que esperar tras caer ante Lens en la Supercopa de Francia. Este es el top 10 de los técnicos con más títulos.

  • Luis Enrique levantando la Supercopa de Europa en Salzburgo, Austria. Es la tercera ocasión en que el español logra el título, tras las ediciones de 2015 (FC Barcelona) y 2025 (Paris Saint-Germain). FOTO GETTY
    Luis Enrique levantando la Supercopa de Europa en Salzburgo, Austria. Es la tercera ocasión en que el español logra el título, tras las ediciones de 2015 (FC Barcelona) y 2025 (Paris Saint-Germain). FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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En los más de 160 años que tiene el fútbol, muchos entrenadores marcaron una era, aunque eso no quiere decir que hayan sido exitosos. Por ejemplo, Rinus Michels fue un revolucionario con su “Naranja Mecánica”; sin embargo, solo obtuvo el título de la Eurocopa en 1988 con Países Bajos. Algunos le llamarán suerte, quizá sea así. Lo cierto es que hay entrenadores que logran triunfos de forma natural. En algunos casos, ganan títulos sin mostrar la mejor cara de sus equipos, pero tienen ese gen ganador que solo poseen los privilegiados.

En ese selecto grupo de los 10 más ganadores de todos los tiempos aún no se puede incluir a Luis Enrique, aunque es cuestión de tiempo. Ayer pudo hacerlo, pero perdió la final de la Supercopa francesa.

Desde su llegada en 2023, el oriundo de Gijón, España, marcó un antes y un después en la institución parisina, que tenía urgencia de conseguir, por fin, el título de la UEFA Champions League después de años y años de altas inversiones. En ese orden, el PSG priorizó siempre la contratación de los mejores futbolistas. Incluso, la mayor transferencia en la historia del balompié es, hasta hoy, la llegada de Neymar a la capital francesa desde el FC Barcelona por 222 millones de euros.

Luego llegaron Kylian Mbappé, Lionel Messi, Sergio Ramos y más figuras, pero no fue hasta la llegada de Luis Enrique que el club parisino cambió. Tan solo unos días después de llegar al PSG, Enrique cambió el estilo de juego, dejando los lujos y la diversión de lado por el trabajo duro grupal.

Al ver que la máxima estrella, Kylian Mbappé, no estaba en la misma sintonía, el español no se opuso a su salida al Real Madrid. Después de esto, el equipo no giró alrededor de una figura y se convirtió en una máquina imparable que ganó 13 títulos en tres años.

Si se suman los nueve galardones conseguidos en el Barça entre 2014 y 2017, Luis Enrique consiguió 22 títulos, uno menos que el exentrenador italiano Giovanni Trapattoni. El tiempo parece ser el único obstáculo del estratega ibérico para seguir sumando campeonatos con el París, club que ganó las dos últimas Ligas de Campeones.

Top 10 de los más ganadores

A los 23 títulos o más ya llegaron 10 técnicos. El primero de ellos es el italiano Giovanni Trapattoni, quien fue múltiples veces campeón con el Inter y la Juventus, además del Bayern.

El director técnico más laureado de la historia es el escocés Sir Alex Ferguson, quien ganó 49 títulos, la mayoría con el Manchester United.

Lo sigue uno de los genios del fútbol moderno, Josep “Pep” Guardiola, quien ganó la FA Cup 2025 y se despidió del Manchester City tras sumar a su vitrina el trofeo número 41.

En el tercer lugar está Mircea Lucescu. El rumano falleció en abril de este año, llevándose consigo 35 campeonatos. Valeri Lobanovski es considerado el más grande de los entrenadores soviéticos. El ucraniano ganó 33 títulos.

Con 31 se encuentra el hoy técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, múltiple campeón en las grandes ligas de Europa. En la sexta casilla está el alemán Ottmar Hitzfeld, con 28 títulos, mientras que en la séptima está el histórico Luiz Felipe “Felipão” Scolari, con 27.

Jock Stein y José Mourinho tienen 26 títulos cada uno, y cierra el top 10 Trapattoni.

Lea también: ¡Otro título para el Arsenal! Los gunners de Arteta golearon al Manchester City en la Community Shield

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¿Quién es el entrenador con más títulos en la historia del fútbol?
Sir Alex Ferguson es el entrenador más ganador de todos los tiempos, con 49 títulos, la mayoría obtenidos durante su etapa al frente del Manchester United.
¿Quiénes son los entrenadores con más títulos en la historia?
El listado de la noticia incluye a Sir Alex Ferguson (49), Pep Guardiola (41), Mircea Lucescu (35), Valeri Lobanovski (33), Carlo Ancelotti (31), Ottmar Hitzfeld (28), Luiz Felipe Scolari (27), Jock Stein (26) y José Mourinho (26), además de Giovanni Trapattoni.
¿Cuántos títulos tiene Luis Enrique como entrenador?
Luis Enrique suma 22 títulos como entrenador: 13 conquistados con el PSG desde 2023 y nueve con el Barcelona entre 2014 y 2017.
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