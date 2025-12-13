¿Se le daño un “botín burocrático” a Benedetti por pelea con Carrillo?

Cuando se creía que no le cabía una pelea más al ministro del Interior, Armando Benedetti, resulta que en una sola semana ajustó otras dos. Este viernes en la tarde, a raíz de un mensaje del presidente Gustavo Petro, se armó una discusión en la red social X que tuvo como protagonistas a Benedetti y al exministro y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. El tuit que dio origen al conflicto fue de Petro: “El exministro Reyes debe explicar por qué introdujo a la Dian a Alexandra Rizo y por qué razón lo saqué de la DIAN”, refiriéndose a una exfuncionaria de esa entidad que es testigo en el escándalo de la UNGRD.

Todo subió de tono cuando Benedetti lanzó una acusación grave: “Reyes, ¿el hombre que ayudaba a Pitufo? (el contrabandista)” y luego publicó otro mensaje aún más fuerte: “Usted hace parte de una organización criminal, porque según el infiltrado Camilo Gómez, en la investigación que adelantaba el fiscal Marín, usted era reconocido como Orejas, cómplice y cohonestaba con ellos para ayudar al contrabando”.

A lo que Reyes contestó: “Ajá, y usted está en la lista Clinton ‘porque todo el mundo odia a Benedetti’. Sus afirmaciones son injuriosas y calumniosas y lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”.

En una disputa en caliente, en una red social, funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Petro se acusaron e insultaron entre ellos. No hace falta algún actor externo para hacer ver que la expresión “fuego amigo” les quedó corta.

Pelea con Carrillo

De hecho, horas antes, Reyes se había solidarizado con Carlos Carrillo, director de la Ungrd, quien fue acusado por Angie Rodríguez, directora del Dapre, de presuntos malos manejos del Fondo de Adaptación. La pelea ocurrió esta semana, pero hay detalles adicionales que investigó EL COLOMBIANO.

Carrillo ha dicho en público y en privado que la denuncia es al revés: Benedetti convirtió ese Fondo en fortín burocrático del MinInterior. Fuentes de la UNGRD dicen bajo reserva que allí se han “negociado” cuotas desde el año pasado para impulsar proyectos en el Legislativo y que una de las figuras clave de esas movidas era, precisamente, el hombre fuerte del Palacio: Benedetti. Precisamente, el director de la UNGRD acusó al ministro costeño de ser tener alianzas con la “ñoñomanía”, un clan político del que hacen parte el condenado Bernardo Miguel Elías Vidal conocido con el “ñoño” y su hermano, el senador Julio Elías Vidal. Dijo que la adjudicación del contrato de La Mojana en noviembre de 2024 estaría amarrado a los “ñoños”. ”Los ñoños han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”, señaló Carrillo en una rueda de prensa. La relación del ministro con gamonales del Partido de la U es conocida públicamente. El senador Elías Vidal reaccionó negó cualquier relación con esos procesos contractuales y explicó que sus cuestionamientos se han dado exclusivamente a través de debates de control político. “Totalmente falso, este señor (Carrillo) está creando una cortina de humo”, afirmó, y agregó: “no tengo ninguna relación con el Fondo de Adaptación ni con nada”.

Hasta la U. San José metida

Vidal explicó que el 12 de noviembre de 2024 citó a Carlos Carrillo a un debate en la Comisión Sexta del Senado para advertir que los contratos anunciados para La Mojana estaban mal estructurados y no ofrecían soluciones de fondo. Carrillo no asistió a esa sesión, lo que llevó al senador a remitir el caso a la Procuraduría por la inasistencia y por la falta de respuesta a derechos de petición.