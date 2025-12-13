x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Se le daño un “botín burocrático” a Benedetti por pelea con Carrillo?

El ministro del Interior también se agarró con el exministro Luis Carlos Reyes y terminaron ventilando líos al interior del Gobierno y anunciando hasta una denuncia penal. ¿Qué hay detrás?

  • Carrillo ha dicho en público y en privado que la denuncia es al revés. Benedetti convirtió ese Fondo en fortín burocrático del MinInterior. Fuentes de la UNGRD dicen bajo reserva que allí se han ‘negociado’ cuotas. FOTO: COLPRENSA
    Carrillo ha dicho en público y en privado que la denuncia es al revés. Benedetti convirtió ese Fondo en fortín burocrático del MinInterior. Fuentes de la UNGRD dicen bajo reserva que allí se han ‘negociado’ cuotas. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
13 de diciembre de 2025
bookmark

Cuando se creía que no le cabía una pelea más al ministro del Interior, Armando Benedetti, resulta que en una sola semana ajustó otras dos. Este viernes en la tarde, a raíz de un mensaje del presidente Gustavo Petro, se armó una discusión en la red social X que tuvo como protagonistas a Benedetti y al exministro y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes.

El tuit que dio origen al conflicto fue de Petro: “El exministro Reyes debe explicar por qué introdujo a la Dian a Alexandra Rizo y por qué razón lo saqué de la DIAN”, refiriéndose a una exfuncionaria de esa entidad que es testigo en el escándalo de la UNGRD.

Todo subió de tono cuando Benedetti lanzó una acusación grave: “Reyes, ¿el hombre que ayudaba a Pitufo? (el contrabandista)” y luego publicó otro mensaje aún más fuerte: “Usted hace parte de una organización criminal, porque según el infiltrado Camilo Gómez, en la investigación que adelantaba el fiscal Marín, usted era reconocido como Orejas, cómplice y cohonestaba con ellos para ayudar al contrabando”.

A lo que Reyes contestó: “Ajá, y usted está en la lista Clinton ‘porque todo el mundo odia a Benedetti’. Sus afirmaciones son injuriosas y calumniosas y lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”.

En una disputa en caliente, en una red social, funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Petro se acusaron e insultaron entre ellos. No hace falta algún actor externo para hacer ver que la expresión “fuego amigo” les quedó corta.

Pelea con Carrillo

De hecho, horas antes, Reyes se había solidarizado con Carlos Carrillo, director de la Ungrd, quien fue acusado por Angie Rodríguez, directora del Dapre, de presuntos malos manejos del Fondo de Adaptación. La pelea ocurrió esta semana, pero hay detalles adicionales que investigó EL COLOMBIANO.

Carrillo ha dicho en público y en privado que la denuncia es al revés: Benedetti convirtió ese Fondo en fortín burocrático del MinInterior. Fuentes de la UNGRD dicen bajo reserva que allí se han “negociado” cuotas desde el año pasado para impulsar proyectos en el Legislativo y que una de las figuras clave de esas movidas era, precisamente, el hombre fuerte del Palacio: Benedetti.

Precisamente, el director de la UNGRD acusó al ministro costeño de ser tener alianzas con la “ñoñomanía”, un clan político del que hacen parte el condenado Bernardo Miguel Elías Vidal conocido con el “ñoño” y su hermano, el senador Julio Elías Vidal. Dijo que la adjudicación del contrato de La Mojana en noviembre de 2024 estaría amarrado a los “ñoños”.

”Los ñoños han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”, señaló Carrillo en una rueda de prensa. La relación del ministro con gamonales del Partido de la U es conocida públicamente.

El senador Elías Vidal reaccionó negó cualquier relación con esos procesos contractuales y explicó que sus cuestionamientos se han dado exclusivamente a través de debates de control político. “Totalmente falso, este señor (Carrillo) está creando una cortina de humo”, afirmó, y agregó: “no tengo ninguna relación con el Fondo de Adaptación ni con nada”.

Hasta la U. San José metida

Vidal explicó que el 12 de noviembre de 2024 citó a Carlos Carrillo a un debate en la Comisión Sexta del Senado para advertir que los contratos anunciados para La Mojana estaban mal estructurados y no ofrecían soluciones de fondo. Carrillo no asistió a esa sesión, lo que llevó al senador a remitir el caso a la Procuraduría por la inasistencia y por la falta de respuesta a derechos de petición.

El 13 de diciembre de 2024, Carrillo firmó y adjudicó contratos para La Mojana, entre ellos el denominado de la “Ruta del Arroz”, por un valor de 36.000 millones de pesos, dentro de un paquete contractual que sumaba cerca de 170.000 millones. El 4 de marzo de 2025, el director presentó públicamente el llamado “Plan Mojana”. Tras ese anuncio, Vidal volvió a citarlo a debate.

El principal foco de las denuncias del senador se concentra en el contrato de la denominada Ruta del Arroz, cuyo propósito era atender a productores afectados por las inundaciones en La Mojana y que fue adjudicado a un consorcio conformado por tres entidades privadas.

De acuerdo con Vidal, una de las integrantes del consorcio fue la Fundación San José, con el 33% de participación, a la que cuestionó por no tener formación ni experiencia en el sector agrícola. “La Fundación San José no tiene por ninguna parte en su currículum especialidades ni carreras que tengan que ver con agricultura”, afirmó durante el debate en el Senado.

La segunda entidad fue la Fundación Colombia de Vida, con el 34 %, sobre la cual señaló que su actividad principal no guarda relación con el objeto del contrato. “La fundación Colombia de Vida se dedica al catering para eventos, ¿qué tiene que ver eso con la Ruta del Arroz, qué tiene que ver eso con La Mojana?”, cuestionó.

Vidal negó de manera reiterada tener relación personal, familiar, política o empresarial con las empresas contratistas y rechazó una denuncia anónima que lo señalaba de inconformidad por la supuesta pérdida de ese contrato para financiar su campaña política.

Resulta curioso, sin embargo, que Benedetti tiene relación política desde hace años con el rector de la U. San José, Francisco Pareja, acusado de dar títulos exprés. El caso más sonado es el de Juliana Guerrero, la joven exfuncionaria del MinInterior, que fue mano derecha del ministro Benedettti tanto en la Casa de Nariño como en la cartera política.

Lo cierto es que más allá de todas estas peleas se puede decir que la falta de liderazgo del jefe de Estado es notable. Benedetti ya suma más de 10 peleas con altos funcionarios del propio Gobierno que terminan haciendo acusaciones graves en su contra. Algunos de ellos son la embajadora Laura Sarabia o el exministro Eduardo Montealegre.

Carrillo y Reyes entran a esa lista que parece no tener límite.

Le puede interesar: ¿Fortín en disputa? Detalles de la pelea por el Fondo de Adaptación tras denuncias de Angie Rodríguez contra Carlos Carrillo

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida