¿Se le daño un “botín burocrático” a Benedetti por pelea con Carrillo?

Cuando se creía que no le cabía una pelea más al ministro del Interior, Armando Benedetti, resulta que en una sola semana ajustó otras dos. Este viernes en la tarde, a raíz de un mensaje del presidente Gustavo Petro, se armó una discusión en la red social X que tuvo como protagonistas a Benedetti y al exministro y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes.
El tuit que dio origen al conflicto fue de Petro: “El exministro Reyes debe explicar por qué introdujo a la Dian a Alexandra Rizo y por qué razón lo saqué de la DIAN”, refiriéndose a una exfuncionaria de esa entidad que es testigo en el escándalo de la UNGRD.