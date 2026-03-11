Congresista más votado Daniel Briceño dice que “renuncia” a $1.800 millones de reposición de votos, aunque por ley no los podría pedir

Según escribió en su cuenta de X (antes Twitter), su decisión estaría encaminada a realizar un “ahorro a Colombia”. Briceño, quien se posesionará este próximo 20 de julio como representante a la Cámara por Bogotá, aseguró que solo solicitará la reposición de los gastos reales ejecutados, lo que, según él, representa un ahorro para el erario del Estado superior a los 1.800 millones de pesos.

El representante a la Cámara electo y congresista más votado en estas elecciones, Daniel Briceño, anunció cuál será el monto de reposición de votos que solicitará luego de haber alcanzado un total de 262.104 sufragios en las elecciones del domingo 8 de marzo.

La reposición de votos no es una bolsa de dinero que el Estado entregue automáticamente a los candidatos en función del número de sufragios obtenidos. En realidad, se trata de un sistema de reembolso condicionado a los gastos reales que haya tenido la campaña y que estos sean debidamente soportados y aprobados por la autoridad electoral. Eso, como primer paso.

Sin embargo, la afirmación del congresista electo sobre ahorrarle al país $1.800 millones de la reposición de votos ha generado debate porque el mecanismo de financiación electoral en Colombia no funciona de la manera en que sugiere su anuncio público.

De acuerdo con las cifras oficiales, el Consejo Nacional Electoral reconoce un valor de $8.433 por cada voto obtenido. Bajo esta fórmula, Briceño dijo que su campaña tendría derecho a reclamar una suma total de $2.210 millones gracias a los 262.104 votos que obtuvo el exconcejal.

Es decir, el Estado no “regala” plata por votos obtenidos, sino que repone la plata invertida en las campañas, por lo que los candidatos para quienes aplique la reposición, porque no son todos, solo podrán recibir el dinero que corresponda al informe detallado de ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras.

Como ya había explicado EL COLOMBIANO, todo beneficio, tiene límites y reglas. Felipe Jiménez Ángel, excoordinador de la Misión de Observación Electoral explicó antes de la jornada electoral que: “el Estado no regala plata por el simple hecho de sacar votos. La ley funciona bajo un modelo de “reposición de gastos”. Solo se devuelve lo que la campaña efectivamente gastó y certificó con facturas legales. Si no hay factura, no hay un peso”.

En sus palabras, “el límite es el gasto, no el voto. Si un candidato saca millones de votos que equivalen a $10.000 millones, pero su campaña solo reportó gastos por $2.000 millones, el Estado SOLO le devuelve $2.000 millones. El resto de la plata se queda en el presupuesto público”.

Con esto claro, hay que decir que el reporte de gastos de la campaña que indicó Briceño habría sido aproximadamente de $410 millones.

“Solo se pedirá lo realmente gastado”, confirmó Briceño en un mensaje que compartió a través de sus redes sociales. En medio de una campaña que ha calificado como “austera”, el ahora representante electo estaría buscando dar un ejemplo de manejo responsable de los recursos públicos en medio de la actual coyuntura económica del país.

Aunque Briceño dijo que “la reposición sería de: $2.210.323.032” porque obtuvo 262.104 votos, y que le va a ahorrar al país $1.800.323.032 al reclamar solamente los $400 millones que se gastó; varios analistas le han hecho algunas precisiones. Juan Fernando Cristo, candidato a la Presidencia, aseguró que existe una “precisión legal” frente a lo afirmado por Briceño. En un mensaje a través de su cuenta de X determinó que “solo se puede pedir como reposición lo efectivamente gastado. Lo demás sería fraude”.

De acuerdo con la normativa colombiana, la reposición es el mecanismo mediante el cual el Estado devuelve parte del dinero invertido por los partidos y campañas en el proceso electoral. Sin embargo, ese reconocimiento económico solo se paga sobre gastos efectivamente realizados y comprobados, y siempre dentro de unos topes fijados previamente por la autoridad electoral.

Es decir, el monto máximo que podría recibir una campaña depende tanto del número de votos obtenidos como del dinero que realmente haya invertido y reportado.

En la práctica, esto significa que no existe un “premio” por votos ni una suma garantizada que el candidato reciba automáticamente. Si una campaña reporta, por ejemplo, gastos por $410 millones y estos son avalados por la autoridad electoral, esa será la cifra máxima que podría ser reembolsada, incluso si el cálculo teórico por votos arrojara una suma mayor.

Por esta razón, los $2.210 millones mencionados en la declaración pública no constituyen una obligación real de pago por parte del Estado. Ese valor corresponde únicamente a un cálculo hipotético basado en el número de votos, pero no a un monto comprometido o ya asignado dentro del presupuesto público.

En consecuencia, el supuesto “ahorro” de $1.800 millones tampoco existiría en términos fiscales. El Estado colombiano solo reconoce recursos equivalentes a los gastos comprobados, por lo que cualquier cifra superior simplemente no entra en el proceso de pago.