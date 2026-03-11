x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ricardo Roa será imputado este miércoles por lío en la compra de lujoso apartamento

La Fiscalía indaga la posible comisión del delito de tráfico de influencias en beneficio de terceros vinculados al sector petrolero.

  • Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol implicado en un caso de presunto tráfico de influencias. Foto: GETTY
    Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol implicado en un caso de presunto tráfico de influencias. Foto: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un fiscal delegado imputará este miércoles el delito de tráfico de influencias al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por un lío de vieja data vinculado a la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.

El ente investiga un supuesto beneficio a favor de Juan Guillermo Mancera, quien habría obtenido un contrato de Ecopetrol tras participar en un negocio previo de compra-venta de un apartamento con Roa. La Fiscalía considera que esta situación pudo constituir un uso indebido de la posición de Roa para favorecer intereses particulares.

El origen del caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Roa compró el apartamento 901, ubicado en Bogotá. Menos de cuatro meses después, en abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol. El punto clave que indagan los investigadores es si la compra del inmueble, realizada antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol, tuvo algún nexo con decisiones o procesos contractuales dentro de la compañía.

El apartamento pertenecía a una firma del inversionista en gas y petróleo Serafino Iacono y cuyos pagos terminó desembolsando una firma del coronel (r) de la Policía Juan Guillermo Mancera.

El nexo entre Roa e Iacono volvió a aparecer en marzo de 2024, cuando una empresa ligada a este último recibió derechos de exploración sobre el bloque Sinú 9, considerado un activo estratégico para el sector energético colombiano.

Puede leer: Defensa de Ricardo Roa no ve necesaria su renuncia tras anuncio de imputación de cargos

En este caso, la Fiscalía aclaró que no se solicitará medida de aseguramiento por el momento. La audiencia será únicamente para la formulación de imputación.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida