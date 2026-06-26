¿Quién era el colombiano que murió en el terremoto de Venezuela? Buscan a su familia en Bucaramanga

El terremoto que estremeció a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio sigue dejando historias de dolor. Entre las víctimas mortales se encuentra Argemiro Antolínez Ángel, un ciudadano colombiano oriundo de Bucaramanga que falleció junto a su pareja sentimental tras el colapso de un edificio residencial en el estado Falcón.
De acuerdo con los organismos de socorro venezolanos, Antolínez perdió la vida en la localidad de Tucacas, una de las zonas más afectadas por el fuerte movimiento telúrico. En el momento del sismo se encontraba dentro de un apartamento ubicado en el tercer piso del edificio La Mar Suite, estructura que terminó desplomándose debido a la intensidad del terremoto.