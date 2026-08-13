La esperanza también tiene cuatro patas: así buscan y rescatan mascotas entre los escombros del terremoto

Vickye Giraldo sonríe mientras sostiene a su gatito Polux en los exteriores del edificio en ruinas donde solía vivir en Cali. La esperanza vuelve para algunos damnificados del terremoto en Colombia que, como ella, han podido reencontrarse con sus mascotas.
A tres días del sismo de magnitud 7,4 que azotó a varias ciudades del país, 273 personas han muerto y más de 3.800 resultaron heridas. El tiempo se agota, pues el plazo de 72 horas consideradas decisivas para hallar supervivientes llega a su fin este jueves.
Entérese: Terremoto en Colombia: ya son 273 muertos, más de 3.80
Mientras rescatistas aceleran la búsqueda de cientos de desaparecidos, algunos voluntarios se esfuerzan por encontrar vivos a los animales de compañía de quienes lo perdieron todo. Según datos oficiales, más de 12.000 viviendas quedaron destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.