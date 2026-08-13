“Nos veremos en el cielo”: Jorge Tobón, periodista de Cali, salió del gimnasio y encontró a su esposa bajo los escombros

El terremoto lo encontró a pocos minutos de su casa. Jorge Isaac Tobón, un periodista de Cali, había terminado una rutina en el gimnasio cuando salió corriendo hacia el edificio donde vivía con su esposa, Ana Ludivia Bernal Arciniegas. Sabía que ella le tenía miedo a los temblores y quería estar a su lado. Cuando llegó, encontró el edificio convertido en escombros.
Jorge había salido la mañana del 10 de agosto al gimnasio con Ana Ludivia. Ella decidió regresar antes a casa: “Nos vemos en la casa, yo me voy adelantando”, le dijo. Él quiso acompañarla, pero ella insistió en que terminara su rutina: “No, no, no, termina tu rutina, termina tu rutina”, contó Jorge a CW+.
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Fueron apenas 15 minutos más. Cuando Jorge salió, el terremoto ya había sacudido Cali. Echó a correr. Estaba a unos dos minutos del edificio y solo pensaba en llegar hasta ella, abrazarla y tranquilizarla porque sabía cuánto le asustaban los terremotos.
Pero al llegar, ya no había casa a la que entrar: “Cuando llegué al edificio estaba totalmente en escombros y mi esposa ya enterrada”, recordó.