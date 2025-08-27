Cadáver hallado en Cajicá no era de la niña Valeria Afanador, sino de un joven desaparecido

En medio de la búsqueda de la menor Valeria Afanador —de 10 años, que lleva tres semanas desaparecida—, las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado en el río Frío de Cajicá no era de ella, sino de un joven de 24 años, quien había sido visto por última vez el 10 de junio pasado. Tras este hallazgo se finalizó la búsqueda del hombre. En contexto: Hallaron cuerpo desmembrado en Cajicá en medio de la búsqueda de la niña Valeria Afanador. Según la Fiscalía, se trata de Javier Mauricio García Pineda, quien trabajaba en el Outlet de la sede de Imusa en ese municipio de Cundinamarca. De hecho, en ese lugar fue donde se le vio antes de su desaparición. Su cuerpo habría sido desmembrado y una familiar lo identificó en Medicina Legal.

Vale recordar que este hallazgo de los organismos de socorro y búsqueda se presentó el pasado viernes 22 de agosto, aunque se dio durante la búsqueda adelantada para dar con el paradero de Valeria Afanador, quien desapareció mientras estaba en su colegio el 12 de agosto. El joven Javier Mauricio estuvo trabajando hasta las 10 de la noche en la mencionada empresa y desde que terminó su jornada laboral no se volvió a saber de él. A pesar de que sus familiares interpusieron la denuncia por desaparición ante Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Chía, no recibieron mayor información de su paradero.

Las autoridades habían encontrado dos piernas y dos brazos dentro de bolsas plásticas en el sector conocido como El Molino. Desde entonces, el CTI aseguró que se trataba de una persona adulta.

¿Cómo va la búsqueda de Valería Afanador?

Por su parte, la búsqueda de Valeria Afanador continúa en ese mismo municipio. La menor —que tiene síndrome de down— es estudiante del Gimnasio Campestre Los Laureles y desapareció mientras estaba en esa institución. Desde entonces se han desplegado operativos de búsqueda en diferentes puntos del municipio y sus alrededores.