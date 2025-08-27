Cadáver hallado en Cajicá no era de la niña Valeria Afanador, sino de un joven desaparecido

En medio de la búsqueda de la menor Valeria Afanador —de 10 años, que lleva tres semanas desaparecida—, las autoridades confirmaron que el cuerpo encontrado en el río Frío de Cajicá no era de ella, sino de un joven de 24 años, quien había sido visto por última vez el 10 de junio pasado. Tras este hallazgo se finalizó la búsqueda del hombre.
Hallaron cuerpo desmembrado en Cajicá en medio de la búsqueda de la niña Valeria Afanador.
Según la Fiscalía, se trata de Javier Mauricio García Pineda, quien trabajaba en el Outlet de la sede de Imusa en ese municipio de Cundinamarca. De hecho, en ese lugar fue donde se le vio antes de su desaparición. Su cuerpo habría sido desmembrado y una familiar lo identificó en Medicina Legal.