Trump pedirá pena de muerte para quien cometa un homicidio en Washington: “Cualquiera que asesine en la capital, pena capital”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió castigar los casos de homicidio en Washington D. C. con la pena de muerte, abolida desde hace décadas en la jurisdicción de la capital estadounidense, en el marco de su campaña de las últimas semanas para luchar contra la supuesta alta delincuencia en la ciudad. En contexto: Donald Trump anunció que el poder federal tomará el control de la seguridad en Washington “Cualquiera que asesine en la capital, pena capital. Capital, pena capital. Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, buscaremos la pena de muerte”, ha declarado durante una reunión que ha mantenido este martes con su gabinete ante la presencia de periodistas.

El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que “buscaremos” la pena capital para todo aquel que cometa un homicidio, alegando que se trata de “una medida preventiva muy fuerte”. Siga leyendo: Cuatro estados republicanos enviaron más miembros de Guardia Nacional para el plan de Trump en Washington “Todos los que la han escuchado (la medida) están de acuerdo”, aseguró el presidente durante una reunión con miembros de su Gabinete el martes, aunque reconoció que “no sé si estemos preparados para ello en este país”. Sobre los estados, dijo, “tendrán que tomar su propia decisión”.

Señaló que “no tenemos otra opción” que recuperar la pena de muerte, en un paso más de su plan para reducir la criminalidad en Washington D.C., pese a que hace apenas unos días aseguró que era una “ciudad segura” gracias al despliegue de la Guardia Nacional y la Policía Federal (FBI) que ordenó semanas atrás. Le puede interesar: Casa Blanca advierte que personas sin hogar en Washington D.C. podrían enfrentar multas y cárcel De acuerdo con la cadena CNN, el Departamento de Justicia ha presentado, en los últimos meses, al menos tres casos en el tribunal federal de Washington con los que podría buscar la pena de muerte. Uno de esos casos, señala la cadena, es contra Elías Rodríguez, quien está acusado de disparar a dos miembros del personal de la embajada israelí que salían de un evento de la comunidad judía en mayo.