Falta de caja del Gobierno pone en la cuerda floja financiación de grandes obras de infraestructura

En medio de un panorama fiscal cada vez más apretado, uno de los temas que genera mayor preocupación es el futuro de las vigencias futuras, un mecanismo mediante el cual el Estado asegura recursos de los próximos años para financiar obras de gran envergadura, como carreteras, hospitales o proyectos de infraestructura 4G y 5G.
Estas vigencias funcionan como un “vale” que garantiza a inversionistas y contratistas que recibirán el dinero pactado sin importar cambios de gobierno o ajustes presupuestales. Sin embargo, la creciente presión sobre las finanzas públicas —menos ingresos, más gastos y una deuda en aumento— amenaza con debilitar este sistema, poniendo en riesgo la continuidad y credibilidad de proyectos estratégicos para el país.
Puede leer: Exministros alertan que decreto que redistribuiría vigencias futuras pondría en riesgo obras viales