Los fantásticos perros de las películas de Tim Burton

Como Gobierno Petro quedó mal con deudas de la salud, Alcaldía de Medellín pidió a la justicia proceder ante el desacato

El martes 26 de agosto se venció el plazo para cumplir la orden que un Tribunal le dio al Estado para ponerse al día con las deudas de las EPS, a raíz de una acción popular interpuesta por el Distrito.