Angie Rodríguez confirmó al MinInterior designado amenazas tras denuncias contra el gobierno Petro: “Se le ha exigido silencio”

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, confirmó que este lunes sostuvo una conversación con Angie Rodríguez, quien fue declarada insubsistente como gerente del Fondo Adaptación y que ya había denunciado presuntos patrones de corrupción dentro del Gobierno. Según Lara, Rodríguez le manifestó que ha sido víctima de amenazas y presiones para “guardar silencio”.
Esta conversación se da en medio de la controversia por el intento de trasladar más de un billón de pesos de esa entidad hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como por el escándalo que surgió este fin de semana alrededor de Juliana Guerrero —quien ya había sido denunciada por Rodríguez por tener un “gran poder” dentro del Gobierno—.
A través de su cuenta de X, dirigida al presidente electo Abelardo De la Espriella, Lara relató que sostuvo una conversación telefónica con Rodríguez y con el director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, en la que la funcionaria confirmó las amenazas en su contra y reiteró que se ha negado a autorizar el traslado de los recursos.