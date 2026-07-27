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Angie Rodríguez confirmó al MinInterior designado amenazas tras denuncias contra el gobierno Petro: “Se le ha exigido silencio”

La denuncia se conoce en medio de la controversia por el manejo de esos recursos y los señalamientos que la funcionaria ha hecho sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno saliente.

  • El ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella compartió que mantuvo una conversación con la exfuncionaria. Foto: Colprensa
    El ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella compartió que mantuvo una conversación con la exfuncionaria. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, confirmó que este lunes sostuvo una conversación con Angie Rodríguez, quien fue declarada insubsistente como gerente del Fondo Adaptación y que ya había denunciado presuntos patrones de corrupción dentro del Gobierno. Según Lara, Rodríguez le manifestó que ha sido víctima de amenazas y presiones para “guardar silencio”.

Esta conversación se da en medio de la controversia por el intento de trasladar más de un billón de pesos de esa entidad hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como por el escándalo que surgió este fin de semana alrededor de Juliana Guerrero —quien ya había sido denunciada por Rodríguez por tener un “gran poder” dentro del Gobierno—.

A través de su cuenta de X, dirigida al presidente electo Abelardo De la Espriella, Lara relató que sostuvo una conversación telefónica con Rodríguez y con el director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, en la que la funcionaria confirmó las amenazas en su contra y reiteró que se ha negado a autorizar el traslado de los recursos.

“Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación”, señaló Lara, quien además se dirigió directamente a los empleados de la entidad.

“Hago un llamado a todos los funcionarios del Fondo de Adaptación para que no obedezcan las órdenes espurias que se estén impartiendo desde la Presidencia de la República. No se presten para desviar recursos públicos”, escribió.

En su mensaje, Lara también anunció que, una vez asuma el cargo, garantizará la protección de Rodríguez, y acusó al actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, de manejar los esquemas de seguridad “con criterio político y de retaliación”, una situación que —afirmó— “termina el 7 de agosto”, fecha en que De la Espriella asumirá la Presidencia.

El funcionario designado exigió, además, a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría que frenen de manera inmediata el traslado de los recursos, al advertir que no permitirá que ese dinero se destine a “financiar corrupción vía contratación express en la UNGRD”.

La denuncia se suma a los señalamientos que Rodríguez ha hecho en los últimos días sobre presuntas irregularidades en el gobierno saliente, y que ya habían llevado a De la Espriella a pedir a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría escuchar el testimonio de la funcionaria, así como a instruir a Lara y a Blanco para que garanticen su seguridad desde el inicio de sus funciones.

¿Qué ha dicho Petro?

Justamente, tras las declaraciones de Rodríguez en medios de comunicación, Gustavo Petro se pronunció en la mañana de este lunes para pedirle al Ministerio de Hacienda que declarara su insubsistencia. Rodríguez se desempeñaba como directora del Fondo Adaptación.

El jefe de Estado se manifestó a través de sus redes sociales para arremeter contra la funcionaria y revelar su condición clínica como “paciente psiquiátrica”. También la calificó de manipuladora, al afirmar que “ve la función pública en beneficio propio” y que “lamenta haberla conocido”.

“(...)Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa, que odia pero no investiga (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

“Y por tal razón, le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente. Todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del Fondo de Adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el meganiño, que es megasequía en diciembre”, agregó.

Lea también: Este es el dinero que maneja el Fondo Adaptación, centro de la disputa entre Juliana Guerrero y Angie Rodríguez

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué declararon insubsistente a Angie Rodríguez en el Fondo Adaptación?
Angie Rodríguez fue declarada insubsistente tras denunciar presuntas presiones e irregularidades por el intento de trasladar más de un billón de pesos desde el Fondo Adaptación hacia la UNGRD. Tras sus declaraciones públicas, el presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio de Hacienda su retiro del cargo.
¿Qué denunció la exgerente del Fondo Adaptación Angie Rodríguez y qué dijo Rodrigo Lara?
Rodríguez denunció presuntos patrones de corrupción, amenazas y exigencias de “guardar silencio” por negarse a firmar el traslado de más de $1 billón a la UNGRD. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, confirmó que habló con ella, respaldó sus denuncias, solicitó protección a la UNP y pidió a los órganos de control intervenir para frenar el traslado de los recursos.
¿A qué organismos se solicitó proteger a Angie Rodríguez y frenar el traslado de recursos del Fondo Adaptación?
Se solicitó la intervención urgente de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República para frenar la transferencia de fondos a la UNGRD. Asimismo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue requerida para garantizar el esquema de seguridad de la exfuncionaria.
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