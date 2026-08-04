Calor extremo en la costa Caribe: Barranquilla alcanza los 35°C y aumenta el consumo de energía

Las altas temperaturas siguen marcando la rutina de miles de habitantes de Barranquilla y otras zonas de la costa Caribe colombiana. Durante los últimos días, la combinación de temperaturas cercanas a los 35 grados Celsius, alta humedad y escasa nubosidad ha generado una sensación térmica agobiante que se extiende incluso durante la noche, cuando las viviendas conservan el calor acumulado durante el día. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para esta semana se mantiene el pronóstico de tiempo seco en la capital del Atlántico, con temperaturas máximas alrededor de los 35°C. El organismo también indicó que, durante agosto, buena parte de las regiones Caribe y Andina registrarán valores cercanos a los habituales para esta época del año, aunque departamentos como La Guajira seguirán presentando temperaturas elevadas. Puede leer: ¿Qué es una ola de calor y cómo cuidarse? En medio de este panorama, varios habitantes consultados por El Heraldo aseguraron que el calor ha cambiado sus rutinas diarias y los ha obligado a utilizar con mayor frecuencia ventiladores y aires acondicionados, especialmente durante las noches.

“Es horrible. En la noche las paredes y el techo quedan calientes por todo el calor que hace durante el día y eso hace que la casa siga muy caliente”, relató la barranquillera Etilia Cepeda, quien explicó que en su hogar han adoptado medidas para reducir el consumo eléctrico sin dejar de usar el aire acondicionado. Conozca: Incendios forestales en Santander ya consumieron más de 60 hectáreas en 36 horas Otros ciudadanos coinciden en que las temperaturas parecen ser más intensas que en años anteriores. Fabiola Taborde señaló que el calor se siente con mayor fuerza en horas de la noche, razón por la que en su vivienda mantienen encendido el aire acondicionado, especialmente por el bienestar de un menor de edad.

Por su parte, Henry Sánchez aseguró que, aunque percibe el incremento del calor, no necesita aire acondicionado debido a que vive en un apartamento con buena circulación de viento. Con humor, recordó un popular dicho barranquillero: “A las dos de la tarde sale el diablo a comprar hielo”, una frase que refleja la intensidad del calor en la ciudad.

Además del impacto en el bienestar, las altas temperaturas también generan preocupación por el aumento en el consumo de energía. Varios residentes manifestaron a El Heraldo que intentan limitar el uso de los equipos de climatización para evitar que las facturas sigan aumentando, especialmente tras el anuncio de ajustes en las tarifas del servicio para agosto. Puede leer: 5 municipios antioqueños batieron récord de temperatura en 15 días: ¿cuánto marcó el termómetro? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A este panorama se suma otra alerta del IDEAM: actualmente 540 municipios del país permanecen en alerta por riesgo de incendios de cobertura vegetal, principalmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, debido a las altas temperaturas y las condiciones secas. El llamado de las autoridades es a mantener medidas de prevención y hacer un uso responsable del agua y la energía mientras persistan estas condiciones climáticas.

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