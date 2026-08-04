Así lavaba dinero con criptomonedas un colombiano para un cartel mexicano: fue extraditado a EE. UU.

Mientras los carteles mexicanos inundaban de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina varias ciudades de Estados Unidos, otra red trabajaba lejos de los laboratorios y las rutas de la droga para ocultar las ganancias del narcotráfico. Para la justicia de ese país, uno de los hombres que cumplía ese papel era un colombiano señalado de lavar millones de dólares mediante criptomonedas y complejos sistemas para mover efectivo.
Se trata de Nilson Sneyder Vásquez Duarte, conocido con el alias de “El Sobri” o “Sobrino”, un bogotano de 35 años que fue extraditado el pasado 31 de julio junto con otros cinco colombianos requeridos por la justicia estadounidense.
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De acuerdo con una investigación de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el hombre figura en un expediente de la Corte del Distrito Sur de Florida que lo señala como responsable de mover grandes sumas de dinero para organizaciones criminales mexicanas mediante un sofisticado esquema de lavado de activos.
Su captura se había producido en mayo de 2025 en Melgar (Tolima), durante un operativo conjunto de la Fiscalía, el Gaula Militar de Cundinamarca y unidades de inteligencia del Ejército.
Según el expediente judicial conocido por EL TIEMPO, la organización no solo trasladaba dinero en efectivo, sino que lo convertía en criptomonedas para dificultar el rastreo de los recursos provenientes del narcotráfico.