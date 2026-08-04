Así lavaba dinero con criptomonedas un colombiano para un cartel mexicano: fue extraditado a EE. UU.

Mientras los carteles mexicanos inundaban de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina varias ciudades de Estados Unidos, otra red trabajaba lejos de los laboratorios y las rutas de la droga para ocultar las ganancias del narcotráfico. Para la justicia de ese país, uno de los hombres que cumplía ese papel era un colombiano señalado de lavar millones de dólares mediante criptomonedas y complejos sistemas para mover efectivo. Se trata de Nilson Sneyder Vásquez Duarte, conocido con el alias de “El Sobri” o “Sobrino”, un bogotano de 35 años que fue extraditado el pasado 31 de julio junto con otros cinco colombianos requeridos por la justicia estadounidense. Entérese: El exfutbolista Diego Serna enfrenta cargos en EE. UU. por presunto transporte de drogas tras detención en Miami De acuerdo con una investigación de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el hombre figura en un expediente de la Corte del Distrito Sur de Florida que lo señala como responsable de mover grandes sumas de dinero para organizaciones criminales mexicanas mediante un sofisticado esquema de lavado de activos. Su captura se había producido en mayo de 2025 en Melgar (Tolima), durante un operativo conjunto de la Fiscalía, el Gaula Militar de Cundinamarca y unidades de inteligencia del Ejército. Según el expediente judicial conocido por EL TIEMPO, la organización no solo trasladaba dinero en efectivo, sino que lo convertía en criptomonedas para dificultar el rastreo de los recursos provenientes del narcotráfico.

Documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalan que los carteles mexicanos para los que presuntamente trabajaba la red eran responsables de ingresar a ese país “grandes cantidades de heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina”, drogas que luego eran distribuidas en varios estados. El expediente añade que “el acusado Duarte (...) organizó que unos mensajeros recogieran las ganancias en efectivo de la venta ilegal de drogas, las entregaran a intermediarios del mercado negro de criptomonedas para comprar criptomonedas con dinero en efectivo en los Estados Unidos y vendieran las criptomonedas por dinero en efectivo en México y otros lugares”. Las autoridades estadounidenses sostienen que los correos de la organización transportaban entre 50.000 y 500.000 dólares ocultos en compartimientos secretos de vehículos y recibían comisiones de entre el 2 % y el 5 % por cada traslado. Lea también: Más de 20 capos extranjeros han caído en Colombia entre 2025 y 2026, ¿quiénes son?

El sistema de los “tokens” con dólares usado por carteles mexicanos

La investigación también detalla el mecanismo que empleaba la organización para evitar que sus integrantes revelaran su identidad durante las entregas de dinero. En lugar de intercambiar documentos o nombres, los integrantes de la red utilizaban fotografías de un billete de un dólar junto con el número de serie impreso en él. Esa imagen era conocida internamente como un “token”. De acuerdo con el expediente, cuando llegaba el momento del intercambio, la persona que debía recibir el dinero mostraba el billete físico con ese mismo número de serie. Si coincidía con la fotografía enviada previamente, la entrega se realizaba. De esa manera, los integrantes de la organización confirmaban la identidad del contacto sin revelar sus nombres ni conocerse entre sí.

La captura de “El Sobri” en Florida

En marzo de 2022, según el expediente estadounidense, “El Sobri” sostuvo una reunión en Pembroke Pines (Florida) con un familiar y otro supuesto colaborador para coordinar nuevos envíos de dinero. El encuentro fue seguido por agentes federales. Días después, las autoridades interceptaron el vehículo en el que se movilizaba y encontraron 451.000 dólares en efectivo, escondidos en compartimientos acondicionados desde la rueda de repuesto hasta la consola central. Además del dinero, los investigadores incautaron un teléfono celular que contenía conversaciones relacionadas con direcciones, pagos y cuotas para movilizar los recursos, elementos que pasaron a hacer parte del proceso judicial. Conozca: Intervención militar de Estados Unidos en el Caribe no mermó flujo de cocaína, según la DEA La investigación periodística también estableció que, en junio de 2021, Vásquez Duarte constituyó en Bogotá una empresa dedicada a actividades relacionadas con la administración de mercados financieros y la elaboración de comidas. También abrió un establecimiento comercial llamado Arroz y Son. Señala además que el hoy extraditado registraba procesos por violencia intrafamiliar y que las autoridades colombianas continúan verificando si adquirió bienes o creó otros negocios con recursos provenientes de la presunta operación de lavado de activos. Con su extradición a Estados Unidos, “El Sobri” deberá responder por los cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, mientras avanza la investigación sobre el alcance de la red financiera que, según las autoridades estadounidenses, permitió movilizar las ganancias de carteles mexicanos dedicados al tráfico de drogas. Siga leyendo: Implicados en caso Lili Pink no aceptaron cargos pese a que Fiscalía presentó nuevas pruebas; así va el caso

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