Última curul de Cundinamarca: Cambio Radical recusa a Alba Lucía Velásquez ante el CNE

El Partido Cambio Radical solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández no participe en el proceso que definirá la asignación de la última curul a la Cámara de Representantes por Cundinamarca. La colectividad radicó una recusación en la que argumenta que existen circunstancias que, a su juicio, podrían generar dudas sobre la imparcialidad de la funcionaria durante el trámite. La petición se basa en que Velásquez Hernández ocupó el cargo de secretaria general y de gobierno del municipio de Cota durante la administración del entonces alcalde Campo Alexander Prieto García, quien hoy hace parte de la controversia electoral que debe resolver el CNE. Entérese: La batalla del Mira en el CNE para no perder curul en la Cámara: “nos la quieren quitar” Según Cambio Radical, ese cargo era de libre nombramiento y remoción y suponía una relación de confianza y trabajo directo con el mandatario local. Por esa razón, considera necesario que la decisión sea tomada por un funcionario sobre el que no recaigan cuestionamientos relacionados con su independencia.

En el documento presentado al tribunal electoral, el partido sostiene que la recusación busca proteger las garantías del debido proceso y recuerda que la imparcialidad está consagrada en el artículo 29 de la Constitución. Además, cita las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sobre impedimentos y recusaciones en actuaciones administrativas. La colectividad también aclaró que la solicitud “no constituye un cuestionamiento a la integridad personal de la magistrada, sino una medida encaminada a garantizar que la decisión sobre la credencial sea adoptada por un funcionario respecto del cual no exista ninguna circunstancia que pueda generar dudas razonables sobre su independencia e imparcialidad”. Lea más: Está en disputa quién preside la Cámara y el Senado por puja interna en el Centro Democrático: detalles

Cambio Radical pidió estas medidas al CNE por la curul de Cundinamarca

En su solicitud, el partido pidió a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral declarar fundada la recusación y ordenar que la magistrada se aparte del conocimiento del caso, incluida la discusión, la elaboración de ponencias y la votación sobre la controversia electoral. Además, solicitó que se designe el magistrado o conjuez que corresponda para garantizar, según la colectividad, una decisión ”transparente, objetiva e imparcial”. La recusación se presenta en medio de otras actuaciones emprendidas por Cambio Radical contra la magistrada. El partido recordó que anteriormente interpuso una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por el presunto delito de prevaricato. Finalmente, la colectividad manifestó que espera que el Consejo Nacional Electoral resuelva el caso con apego a la Constitución y a la ley, y que la decisión sobre la curul en disputa se adopte con plenas garantías de independencia y transparencia. Siga leyendo: CNE confirmó la composición del Senado para estos cuatro años; sigue disputa por curules en Cámara Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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