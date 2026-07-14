Caso Aguas Vivas en Medellín: ¿qué sigue en el proceso tras la nulidad que declaró la juez?

Durante el desarrollo, este martes, de una nueva audiencia en el caso de corrupción de Aguas Vivas, el predio con presuntas irregularidades en su contratación durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, la juez declaró la nulidad de la imputación de los procesados.

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Según la juez, la Fiscalía no fue clara con los hechos, ordenando repetir la audiencia. La decisión no quedó en firme, ya que el ente acusador y la víctima (el Distrito) apelarán la determinación; la audiencia para sustentar el recurso ante el Tribunal Superior de Medellín será el próximo 6 de agosto.

Según expertos consultados, esto de ninguna manera significa que el caso se ha archivado ni terminado.

El escándalo de Aguas Vivas tiene que ver con la entrega que inicialmente le hicieron al Distrito de un predio inmenso en la parte alta de El Poblado como reconocimiento de obligaciones urbanísticas futuras (un requisito que tienen los constructores de dejar espacio público para la ciudad por cada proyecto que ejecuten) y después gestionaron para que les reconocieran cerca de $48.000 millones.

Por este caso Aguas Vivas la Fiscalía imputó cargos al exalcalde Daniel Quintero y otros 12 exfuncionarios, la exsecretaria Ingrid Vanessa González y de la exsubsecretaria Yina Marcela Pedroza, así como a los exfuncionarios, cercanos al exmandatario, Carlos Mario Montoya, Fabio Andrés García, Karen Bibiana Delgado, Alethia Arango, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez y Leidy Jiménez.

De igual forma, aparecen vinculados a la investigación y también fueron imputados José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otro particular identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.